«Лаборатория Касперского» защитит электромобиль «Атом» от киберугроз

«Лаборатория Касперского» обеспечила функциональный образец электромобиля «Атом» защитой от удалённых атак злоумышленников. Транспортное средство ориентировано на молодое поколение, жителей мегаполисов и бизнес-структуры новой городской мобильности. ИТ-компания интегрировала в автомобиль своё решение — шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы KasperskyOS.

Кроме того, «Лаборатория Касперского» провела всесторонний анализ и моделирование угроз для данного автомобиля, оказала экспертную поддержку при проектировании и разработке других технологических решений «Атом», в частности многоуровневой системы кибербезопасности, защиты приложений, бортовой системы развлечений.

Это первый этап долгосрочного технологического партнёрства компаний. Совместные разработки организаций лягут в основу защиты будущих поколений электромобилей «Атом», которая также будет построена на базе KasperskyOS.

На данный момент решение KASG защитит электромобиль от взлома, позволит безопасно обновлять программное обеспечение и осуществлять мониторинг событий. Шлюз полностью соответствует требованиям регуляторов по обеспечению кибербезопасности подключённого транспорта. С 2022 г. действует ряд нормативных документов, разработанных Комиссией при ООН — WP.29. Также Kaspersky Automotive Secure Gateway создан с учётом стандарта по функциональной безопасности.

В будущем во многих странах, включая Россию, ожидается введение системы сертификации, обязывающей автопроизводителей встраивать защитные решения в автомобили на стадии конвейерного производства. Операционная система KasperskyOS отвечает этому запросу — на ее основе можно разрабатывать ИТ-продукты по принципу Secure-by-Design.

Разработка KASG для усовершенствования его функций в рамках совместного проекта продлится до 2025 г. К примеру, «Лаборатория Касперского» планирует добавить в Kaspersky Automotive Secure Gateway возможность проводить удалённую диагностику автомобилей. Это предоставит автопроизводителям безопасный инструмент дистанционной проверки неисправностей. У них появится возможность получать через защищённый канал информацию о поломках, если машину по какой-либо причине невозможно привезти в сервисный центр, подключаться на расстоянии, оперативно оказывать помощь автовладельцу.

Последующие версии решения возможно будет также использовать в высокопроизводительных контроллерах, которые смогут объединить функции центрального шлюза, телематического блока, шлюза безопасности и системы обновления, обеспечивать безопасность всех беспроводных коммуникаций. Данный подход соответствует текущему тренду на консолидацию блоков автомобилей, который наблюдается на рынке.

«Атом создает инновационный автомобиль с широким набором разнообразных современных сервисов. Это требует серьёзного внимания к вопросам киберзащиты, поэтому проект представляет для нас очень большой интерес. Учитывая накопленный международный опыт в сфере информационной безопасности, мы можем построить для нашего заказчика систему, защищённую на уровне проектирования. Появление технологических ноу-хау всегда сопряжено с определёнными вызовами, и мы рады, что сможем закрыть их с точки зрения кибербезопасности на самом высоком уровне, — отметила Евгения Пономарева, менеджер по работе с международными технологическими партнёрами «Лаборатории Касперского». — Мы также видим большой потенциал взаимодействия в части обеспечения кибербезопасности подключённого транспорта с другими автопроизводителями — как в России, так и за рубежом».

«Благодаря сотрудничеству с „Лабораторией Касперского”, мы смогли повторить с автомобилями путь эволюции телефонов: от больших и массивных малофункциональных решений до современных смартфонов. Также у нас есть разработанное нами решение Atomverse, которое позволяет как очень опытным разработчикам и бизнесу, так и школьникам, студентам самостоятельно создавать приложения и функции, с последующей интеграцией в электромобили. Данные решения будут напрямую попадать в маркетплейс и могут быть использованы кем угодно. Созданные решения, будут использоваться десятилетиями вперед и положительно повлияют на нашу с вами жизнь и жизнь наших потомков», — сказал директор по ИТ-продуктам компании «Атом» Дмитрий Агеев.