«Почта банк» предупредил о новой схеме мошенничества

«Почта банк» выявил новую схему финансового мошенничества с использованием «перевода средств в адрес террористических и экстремистских организаций». Под видом сотрудников правоохранительных органов мошенники звонят гражданам и сообщают, что зафиксирована попытка списать с банковского счета деньги в адрес террористических или экстремистских организаций, запрещенных в РФ. Жертвам угрожают уголовной ответственностью и предлагают «спасти» средства путем перевода их на так называемый безопасный счет. На самом деле деньги уходят злоумышленникам.

Злоумышленники рассчитывают испугать жертв, ведь финансирование экстремистской и террористической деятельности в Российской Федерации уголовно наказуемо. В соответствии со статьей 282.3 УК РФ предоставление или сбор средств для работы таких организаций наказывается штрафом или лишением свободы. Мошенники рассчитывают на то, что под страхом быть обвиненным в противоправных действиях, жертвы беспрекословно сделают всё, что им скажут.

В «Почта банке» добавили, что такая схема представляет опасность для граждан разного возраста, но наиболее уязвимы люди пожилого возраста, которые реже пользуются дистанционными сервисами банков и более подвержены манипуляциям и обману со стороны мошенников

Для защиты от такого мошенничества эксперты «Почта банка» советуют прежде всего удостовериться, что к личному банковскому кабинету никто не получил несанкционированный доступ, проверить историю операций в приложении и позвонить в банк для уточнения этой информации. Как правило, на самом деле никакого перевода нет, а мошенники лишь пытаются испугать жертву. При получении подозрительных звонков от сотрудников полиции или банка не продолжайте разговор и старайтесь сохранять спокойствие и ни в коем случае не переводите деньги со своего счета на чужие – настоящие сотрудники банка или полиции никогда вас о таком не попросят. Банк рекомендует гражданам в любых подобных ситуациях сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или способом (телефонный звонок, сайт, электронное письмо) их ни пытались узнать.