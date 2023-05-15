«Кибер бэкап персональный» защитит от потери данные на домашних компьютерах

«Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, представил продукт для домашних пользователей – «Кибер бэкап персональный». Программа позволяет создавать резервные копии данных и хранить их на физических носителях или в облаке. В случае необходимости пользователь сможет восстановить как отдельные файлы, так и систему целиком, даже на новом компьютере. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

«Кибер бэкап персональный» базируется на тех же проверенных технологиях и принципах, что и корпоративные продукты компании «Киберпротект». При разработке решения задействована вся техническая экспертиза компании, при этом оно реализовано в доступной для обычного пользователя форме.

Интерфейс «Кибер бэкапа персонального» помогает настроить резервное копирование данных на домашнем компьютере. Благодаря гибкому расписанию можно задать оптимальную частоту и выбрать подходящее время создания резервных копий, чтобы не нагружать компьютер в часы пиковой активности. Достаточно установить все параметры один раз, и далее резервное копирование будет выполняться автоматически.

Пользователь сам решает, какие данные сохранять: содержимое всего компьютера, диски и разделы, папки или даже отдельные файлы. Также есть множество вариантов хранения резервных копий: на съемном носителе, сетевом устройстве или в «Кибер облаке». Дата-центр облачного сервиса «Киберпротекта» находится в России, что гарантирует сохранность и доступность резервных копий.

«Кибер бэкап персональный» также дает возможность переносить большие и редко используемые файлы в архив, чтобы освободить место на компьютере. Архивы могут храниться в «Кибер облаке», на сетевом устройстве или внешнем диске.

В состав программы входит «Кибер пакет для восстановления». Этот инструмент позволяет поместить на внешний диск загрузочный носитель и резервную копию системы. Если компьютер сломается или перестанет загружаться, «Пакет для восстановления» поможет восстановить систему со всеми данными и быстро вернуться к работе.

«С каждым днем ценность цифровых данных растет, а их потеря может нанести непоправимый урон пользователям компьютеров – неважно, используют ли они их для работы, творчества или отдыха, – сказала Марина Кудряшова, директор направления развития и поддержки онлайн-сервисов компании «Киберпротект». – Мы хотим, чтобы современные технологии резервного копирования были доступны всем, ведь это «последний форпост», который позволяет без последствий вернуться к обычной жизни даже в случае поломки оборудования или «успешной» атаки вирусов-шифровальщиков, когда другие средства защиты не сработали».

«Кибер бэкап персональный» продается по годовой подписке с возможностью продления. Стоимость подписки зависит от количества защищаемых компьютеров и доступного пространства в «Кибер облаке». Существуют варианты на 1, 3 и 5 компьютеров с облачным хранилищем до 5 ТБ или без него. Подписка гарантирует получение обновлений продукта и технической поддержки в течение всего срока ее действия.

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«Киберпротект» – российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного программного обеспечения.