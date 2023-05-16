Уязвимости в приложениях и вредоносные письма: «Лаборатория Касперского» назвала распространенные векторы атак программ-вымогателей в 2022 году

В 2022 г. 43% атак программ-вымогателей начиналось с эксплуатации уязвимостей в общедоступных приложениях. Почти в каждом четвертом случае (24%) атаки программ-вымогателей начинались с использования ранее скомпрометированных аккаунтов пользователей, а в 12% ― с вредоносных писем. Таковы данные отчета «Природа инцидентов информационной безопасности». Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В ряде случаев целью атакующих было не шифрование данных, а получение доступа к личной информации пользователей, интеллектуальной собственности и другим конфиденциальным данным организаций.

График длительности атак с использованием программ-вымогателей в зависимости от начального вектора

В ходе расследования инцидентов с применением программ-шифровальщиков эксперты компании обнаружили, что в большинстве случаев злоумышленники находились в сети клиента некоторое время после проникновения. Атакующие зачастую используют PowerShell для сбора данных, Mimikatz для повышения привилегий и PsExec для удаленного выполнения команд или фреймворки типа Cobalt Strike для проведения всех этапов атаки.

«Скомпрометированные учетные данные пользователей, уязвимости в ПО и методы социальной инженерии в большинстве случаев позволяют злоумышленникам проникать в корпоративную инфраструктуру и производить вредоносные действия, в том числе и атаки посредством программ-шифровальщиков. Чтобы минимизировать эти риски, важно, чтобы компании вводили и контролировали политику надежных паролей, регулярно обновляли корпоративное ПО, а также обучали сотрудников основам информационной безопасности», ― сказал Константин Сапронов, руководитель глобальной команды реагирования на компьютерные инциденты «Лаборатории Касперского».

Как показал традиционный ежегодный опрос «Информационная безопасность бизнеса», более 40% компаний во всем мире подверглись как минимум одной атаке программы-вымогателя в 2022 г. При этом малые и средние предприятия платили за восстановление данных в среднем $6500, а крупный бизнес ― $98 тыс.

Чтобы защитить компанию от атак с использованием программ-вымогателей, специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: регулярно выполнять резервное копирование данных; своевременно обновлять программное обеспечение на всех используемых устройствах, чтобы предотвратить эксплуатацию уязвимостей; внедрять надежную парольную политику и многофакторную аутентификацию; обучать и инструктировать своих сотрудников по вопросам обеспечения информационной безопасности в корпоративной среде; использовать сервисы и решения для выявления и оперативного реагирования на атаки на ранней стадии; применять комплексные решения для защиты всей инфраструктуры от кибератак любой сложности.