«Лаборатория Касперского»: почти каждый третий хранит фото своего паспорта на телефоне

Около трети (29%) участников опроса New Kaspersky* в России отметили, что хранят на телефоне скриншоты или фотографии своего паспорта и других важных документов, а 13% — паролей. Эксперты в области кибербезопасности обращают внимание на то, что люди могут подвергнуть риску свои конфиденциальные данные, если не используют для хранения специальные программы или обмениваются документами в незашифрованном виде. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Почти половина (46%) опрошенных также отметили, что сохраняют фото питомцев, 35% — скриншоты или картинки того, что хотят купить, 27% — мемы, смешные картинки, 22% — фотографии счетчиков воды и электричества, 21% — скриншоты либо фотографии мест, которые хотят посетить, например ресторанов и выставок, 17% — скриншоты либо фотографии паспорта другого человека и другие его важные документы, а 15% — фрагменты рабочей переписки. Есть и те, кто в целях безопасности перед выходом из дома делает снимки выключенной бытовой техники, например плиты или утюга, — таких 3%.

В то же время, по данным другого опроса «Лаборатории Касперского»**, 40% респондентов беспокоятся, что мобильное устройство может быть заражено вредоносным ПО, 38% — что на телефоне окажется сталкерское ПО (коммерческие программы для слежки), 22% — что их файлы окажутся зашифрованными программой-вымогателем.

«В целом люди осознают, с какими киберугрозами могут столкнуться владельцы смартфонов. Однако, несмотря на это, пользователи могут хранить конфиденциальные и корпоративные данные на устройствах без всякой защиты, обмениваться ими в мессенджерах, не задумываться о защите самого девайса от различных зловредов, — сказал Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского». — Чтобы данные оставались в безопасности, мы рекомендуем соблюдать несколько правил цифровой гигиены: для хранения важных документов использовать специальные хранилища, а для паролей — менеджеры паролей, настроить двухфакторную аутентификацию в тех сервисах, которые это позволяют, установить на смартфон защитное решение».

Эксперты также рекомендуют пользователям: не передавать посторонним конфиденциальные данные: пароли и логины от учетных записей в сервисах, коды из СМС и push-уведомлений; регулярно обновлять операционную систему и установленные приложения; не давать приложениям доступ, не нужный им для корректной работы, и регулярно проверять, какими разрешениями они обладают; использовать специальное защитное решение, в том числе на мобильных устройствах, которое обезопасит от различных зловредов, фишинга и скама.

* Опрос New Kaspersky был проведен компанией Online Market Intelligence по заказу «Лаборатории Касперского» в марте 2023 г. среди 1217 человек в крупных городах России.

** Опрос «Информационная безопасность пользователей» проведен по заказу «Лаборатории Касперского» в декабре 2022 г. В России опрошено 968 респондентов.