RooX UIDM предупредит пользователей о скомпрометированных паролях

RooX реализовала в системе управления доступом RooX UIDM технологию проверки паролей по базам словарных и утекших паролей. Это позволит компаниям в банковском секторе, ритейле, e-commerce и других отраслях еще больше обезопасить аккаунты пользователей. Об этом CNews сообщили представители RooX.

По данным разных исследований от 50% до 75% пользователей устанавливают простые пароли, а также используют повторяющиеся комбинации логина и пароля на разных сервисах. Как следствие, ежегодно огромное количество взломов становится возможным просто потому, что хакеры автоматизируют перебор известных утекших паролей. Например, берут базу логинов и паролей сервиса доставки и проверяют их на интернет-банке.

Новая функциональность в системе управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM поможет уведомить пользователя о скомпрометированном или слабом пароле и даже запретить его использование в некоторых случаях.

«Злоумышленники регулярно выкладывают в открытый доступ базы паролей. Например, в 2021 г. был выложен файл объемом около 100 ГБ, содержащий 8,4 млрд паролей. Мировое сообщество специалистов по информационной безопасности регулярно проводит мониторинг утечек и добавляет данные из них в специализированные базы. RooX UIDM использует эти базы для проверок паролей. Кроме того, наши клиенты имеют возможность подключать для проверок свои собственные базы “плохих” паролей», — сказал Константин Корсаков, главный архитектор RooX.

В RooX UIDM проверки паролей можно встроить в сценарии регистрации, аутентификации и авторизации пользователей в следующие точки: установка пароля, его восстановление или смена, вход в сервис, выполнение действия, для которого требуется дополнительная авторизация.

Кроме этого есть возможность запустить полномасштабную проверку всей базы пользователей на совпадения со словарями и скомпрометированными данными по запросу (например, после очередной новости об утечке) или по расписанию.

Насколько жесткой будет реакция системы при обнаружении скомпрометированного пароля, определяется настройками. Система может просто уведомить пользователя о том, что пароль перестал быть надежным, предоставить возможность сразу его сменить или даже запретить выполняемое действие, пока пароль не будет сменен на безопасный.

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RooX (ООО «Рукс солюшенс») — российская ИТ-компания с 11-летним опытом, которая специализируется на аутентификации и авторизации и разработке веб-платформ для корпоративного сектора. Решениями компании пользуется около 50 млн пользователей в год.

RooX UIDM — российская система управления аутентификацией и авторизацией. Она разработана для защиты доступа к финансам и чувствительным данным клиентов и партнеров средних и крупных организаций, входит в реестр отечественного ПО.