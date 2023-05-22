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UserGate ускорил NGFW более чем в 4 раза

Российский разработчик ИБ решений сразу вслед за релизом седьмой версии собственной операционной системы – основы экосистемы UserGate SUMMA, включающей в себя UserGate NGFW – объявил о старте следующего этапа внедрения в коммерческую эксплуатацию программно-аппаратного комплекса UserGate FG, представляющего собой NGFW высокой производительности. По итогам успешных лабораторных испытаний прототипа несколько десятков готовых платформ поступили в тестовую эксплуатацию клиентам UserGate, пожелавших принять участие в их пилотировании.

«Задача UserGate FG – обеспечить потребность в защите высоконагруженных систем: ЦОДов, инфраструктуры телеком-операторов и т.д. Скорость обработки трафика платформой достигает 160 ГБ/с, что является рекордным для России показателем производительности решений класса NGFW», – сказал менеджер по развитию UserGate Иван Чернов.

По его словам, высокие скорости передачи данных в современном интернете требуют разработки гораздо более производительных NGFW, чем могут предложить сейчас большинство российских разработчиков: «Некоторые аналитики считают, что 40 ГБ/c – это максимум, который может выжать центральный процессор аппаратных платформ, используемых в России. С ограничением вынуждены были мириться как заказчики, так и поставщики продуктов. Но мы решили все изменить и у нас получилось, нам удалось обойти аппаратное ограничение и ускорить NGFW сразу более, чем в 4 раза».

Разработкой аппаратной платформы UserGate FG занималась команда конструкторского бюро компании в Новосибирске. В ее архитектуру включена собственная FPGA-плата или программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС). Как правило, она выступает в качестве сопроцессора, который занимается решением точечных задач устройства. FPGA-плата ускорила функцию межсетевого экранирования – обработку сетевых пакетов на третьем и четвертом уровне модели OSI.

В ближайших версиях разработчик планирует увеличить производительность других процессов. В их числе – задачи систем обнаружения вторжений и детектирования приложений. Более того, уже сейчас UserGate FG можно использовать в качестве балансировщика трафика.

Также, как отмечает разработчик, изменения в новых версиях коснутся непосредственно FPGA-платы. Она станет еще быстрее и производительнее. А это значит, что пользователи получат еще больше возможностей для применения устройства.

После завершения пилотных проектов на стороне участвующих в тестировании заказчиков UserGate официально объявит о старте широкой коммерческой эксплуатации платформы.

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