СЗИ Dallas Lock 8.0 и ЕЦУ Dallas Lock прошли процедуру испытаний ФСТЭК России

«Конфидент» выпустила новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock (редакции «К» и «С») и ЕЦУ Dallas Lock.

Система защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») 8.0.761 и единый центр управления Dallas Lock 145.1 успешно прошли испытания, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора.

Ключевые особенности новой сертифицированной версии Dallas Lock 8.0 (редакции «К» и «С»): автоматическое создание точки восстановления при установке Dallas Lock 8.0; механизм автоматического восстановления файлов Dallas Lock 8.0 при их повреждении. Например, вследствие ошибок записи при нештатном завершении работы СВТ; возможность назначить одному пользователю два аппаратных идентификатора; возможность регистрации в СБ подключенных к Клиентам USB-накопителей; расширенный аудит попыток подключения разрешенных/запрещенных USB-накопителей; возможность хранения журналов СБ в указанной при установке или при настройке локальной папке; возможность включения/выключения централизованного управления учетными записями и группами пользователей в домене безопасности; новый формат отчета безопасной среды СОВ, который стал проще и понятнее как для пользователей, так и для администраторов безопасности информации; снижение влияния МЭ на пропускную способность сетевых соединений более чем в 10 раз; возможность резервного копирования объектов файловой системы, расположенных на сетевом ресурсе.

Ключевые особенности новой сертифицированной версии ЕЦУ Dallas Lock: обеспечение поддержки актуальных версий ОС семейства Windows (Windows 11, Windows Server 2022) и семейства Linux (Debian 11.x, «Альт Рабочая Станция 10.1» (в том числе версия К), «Альт Сервер 10.1», «Ред ОС 7.3 Муром»); возможность сохранения файла конфигурации ЕЦУ, включающего в себя дерево домена безопасности, политики, учетные записи и группы для каждого узла дерева, с последующим применением сохраненного ранее файла конфигурации; контроль изменений конфигурации сетевого оборудования по протоколу SSH; контроль и управление антивирусом Kaspersky; удаленная настройка, а также сбор журналов и отчетов с рабочих станций и серверов без установленных средств и систем защиты информации с помощью отдельного кросс-платформенного модуля «Агент ЕЦУ»; возможность удаленного подключения к клиентским машинам с помощью «Агента ЕЦУ» с доступом к рабочему столу пользователя; контроль сессий пользователей на модулях СЗИ Dallas Lock 8.0 и СЗИ НСД Dallas Lock Linux; удаленная инсталляция средствами ЕЦУ продуктов Dallas Lock 8.0 на рабочие станции и серверы с отображением сообщений о результате выполнения; оперативное оповещение об инцидентах безопасности по email.