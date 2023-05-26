Авторы нового мобильного троянца-вымогателя грозят пользователям сливом данных, если им не заплатят 5 тыс. рублей

В мае 2023 г. «Лаборатория Касперского» обнаружила новую программу-вымогатель, которая получила название Rasket. Она нацелена на пользователей Android в России. Когда троянец попадает на смартфон и активируется, он получает доступ к фотографиям, видео и документам, а также к SMS и контактам жертвы. После этого злоумышленники грозят обнародовать скомпрометированные данные, если человек не заплатит им 5 тыс. руб. Меньше чем за две недели решения «Лаборатории Касперского» обнаружили и предотвратили несколько сотен атак этого зловреда

Троянец мимикрирует под сервисы для знакомств или чаты для взрослых, программы с функцией радар-детектора, а также под моды (дополнения) и лотерейные приложения. Однако заявленной функциональности человек не получает. Вместо этого на экране заражённого смартфона появляется сообщение. В нём говорится, что атакующие получили контроль над устройством и перехватили все данные на нём.

Вымогатели требуют перевести им пять тысяч рублей в качестве выкупа, в противном случае они грозятся отправить всю информацию по списку контактов пользователя. В примечании к переводу нужно указать номер телефона, чтобы они могли идентифицировать автора платежа.

Злоумышленники указывают в сообщении дату атаки и отмечают, что обнародуют данные спустя неделю. Чтобы у пользователя не оставалось сомнений в возможностях и намерениях атакующих, в конце сообщения жертве показывают список перехваченных контактов. Собранные данные отправляются в Telegram-чаты злоумышленников с помощью чат-бота.

Авторы зловреда уверяют, что если получат выкуп, то не будут использовать украденную информацию. Однако эксперты по кибербезопасности подчёркивают, что верить атакующим и платить не стоит: нет гарантии, что данные не обнародуют, а человека не атакуют в будущем снова.

Распространяется зловред преимущественно через спам-рассылку. Текст, который троянец отправляет в SMS на произвольные номера, а также контактам жертвы, чаще всего содержит ссылку на скачивание вредоносной программы.

«Обнаруженный нами троянец имеет несколько особенностей. Во-первых, помимо вымогательства и спам-рассылки, приложение также может совершать банковские переводы с аккаунта жертвы. Для этого в самом начале работы зловред запрашивает разрешение на отправку SMS. Такой функционал позволяет в равной степени отнести его к вымогателям, SMS-троянцам и банковским вредоносам. Во-вторых, злоумышленники используют сразу несколько тактик: помимо ссылки на скачивание себя, текст спам-рассылки в некоторых версиях этого троянца содержал ссылки на фишинговые сайты, а также сообщения с просьбой перевести деньги, например, якобы на лечение больной дочери. В-третьих, зловред сделан с использованием легитимного инструмента. Речь идёт о плагине для популярного приложения, позволяющем создавать другие программы», — отметил Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

Чтобы не стать жертвой программы-вымогателя, эксперты по кибербезопасности рекомендуют: не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений; скачивать приложения только из официальных источников; использовать на смартфонах защитные решения, которые не позволят установить вредоносное ПО.