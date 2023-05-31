VK проводит «День защиты детей в интернете»

В преддверии 1 июня VK запустила ежегодную социальную кампанию «День защиты детей в интернете». В 2023 г. проект посвящен поддержке детей-блогеров — тех, кто активно публикует творческий контент в соцсетях: делает креативные фото и видео, иллюстрации, пишет тексты и музыку. Экспертами стали психологи программы «Травли NET». Хэштег проекта #безопаснодетям.

Как родители относятся к детскому контенту

Накануне 1 июня «VK добро» и «Дети Mail.ru» (проект VK) провели исследование и узнали, сколько детей ведут блоги, и как родители поддерживают их активности. По данным опроса, у половины (55%) российских детей есть аккаунты в соцсетях, а большинство родителей (70%) подписаны на них. Чаще всего дети публикуют личные фото и видео (31%) или творческий контент (19%).

Также опрос показал, что:

– 45% детей интересуются мнением родителей о своем контенте в соцсетях. Часто родители и сами проявляют интерес (37%). Меньше оказалось родителей, чьи дети отказываются обсуждать с ними свое творчество (9%).

– 57% родителей положительно относятся к контенту, который их дети публикуют в соцсетях. Еще треть (33%) выразили нейтральную позицию. Не поддерживают детей всего 6% родителей.

– Четверть родителей помогает ребенку создавать контент — фотографирует, снимает видео, дает советы. Помогают финансово 18% мам и пап, а психологически поддерживает каждый второй (55%).

– Дети, которые становились жертвами онлайн-травли, в большинстве случаев рассказали старшим об этом сами — так ответили 56% родителей. Четверть родителей интересуется, какую реакцию окружающих их ребёнок получает в соцсетях. Еще 19% самостоятельно мониторят комментарии под постами.

– Каждый пятый (22%) ребенок сталкивался с кибербуллингом несколько раз, а с каждым десятым (11%) такое случалось однажды. 38% родителей поддержали ребенка в ситуации травли, обсудили, как лучше поступить.

«VK уже пять лет занимается изучением темы кибербуллинга, и за этот период заметно изменилось отношение взрослых к проблеме детской травли. Если наши первые исследования 2019 г. показывали, что 76% детей не рассказывали об этом взрослым, то сегодня мы видим, что уже больше половины детей обсуждают кибербуллинг со своими родителями. Такие изменения показывают, что общество стало серьезнее относится к проблеме, а родители внимательнее прислушиваться к детям, не говоря «ничего страшного» о травле в сети», — сказала Александра Бабкина, директор социальных проектов VK и автор проекта «День борьбы с кибербуллингом».

Детская безопасность — важнейший приоритет для VK. Детская безопасность — один из важных показателей продуктов VK. Так, детский режим голосового помощника «Маруси» ограждает ребёнка от нежелательной информации. Помимо этого, если детский режим не включен, поможет функция «узнавать детей» — с ее помощью «Маруся» сможет определить ребенка по голосу и безопасно ему ответить. Не так давно у голосового помощника также появился семейный режим, в котором «Маруся» будет уточнять у взрослых, можно ли воспроизводить взрослых контент. Детская почта от сервиса Mail.ru защищает от спама и мошенников — в ящик попадут письма только от надежных отправителей, одобренных родителями.

Как детям безопасно создавать контент

VK подготовила просветительские проекты, которые расскажут родителям, как поддерживать детей-блогеров, а также научат детей правильно реагировать на обидчиков.

Эксперты по безопасности VK подготовили плейлист с видео о детской безопасности в группе «Вконтакте». В них родителям расскажут, что делать, если ребенок столкнулся с хейтом в сети; как настроить приватность, чтобы не беспокоиться; а еще — родители смогут узнать о пяти базовых правилах детской безопасности в интернете. Также с 3 июня 2023 г. в чат-боте сообщества «Безопасность дети» и родители смогут получить гайд о том, как обезопасить себя в интернете.

Образовательная платформа Skillbox запустила бесплатный курс для родителей «Безопасность и развитие детей в интернете». Практикующие психологи, эксперты в детской и киберпсихологии из МГУ и МГИМО расскажут о том, как использовать интернет и гаджеты во время взросления ребенка.

«Одноклассники» совместно с благотворительным фондом «Обнаженные сердца» выпустили серию публикаций для родителей детей с аутизмом в которых рассказывают, как сделать их пребывание в сети максимально безопасным и комфортным. Кроме того все пользователи смогут установить на главное фото профиля специальную рамку от «Обнаженных сердец» в знак поддержки детей с аутизмом.

В «Дзене» собрали подборку материалов, которые помогают подросткам разобраться в блогинге.

Магазин приложений RuStore собрал подборку приложений, которые помогут детям создавать контент.

В сервисе «Другое дело» будут доступны задания с тестами, которые помогут справиться с буллингом в сети.

«Вконтакте» подготовила благотворительный стикерпак — Бро и Сис — это виртуальные брат и сестра, которые всегда рядом и готовы поддержать при любом раскладе. Стикерпак говорит о важности наставничества для детей и подростков. Все средства собранные за первые три месяца продаж будут переведены в фонд «Старшие братья старшие сестры», который работает по программе профессионально организованного индивидуального наставничества для детей и подростков.