Webinar Group завершила интеграцию с SIEM-системами

Webinar Group, российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы, усиливает функциональность своих сервисов в части безопасности данных за счет интеграции с SIEM-системами.

SIEM (Security Information and Event Management) — это решение, предназначенное для анализа информации, поступающей от других систем, таких как DLP, IDS, антивирусов, и для дальнейшего выявления нарушений по различным критериям. Как только SIEM-система обнаруживает отклонение, она генерирует инцидент безопасности. SIEM позволяет в реальном времени отслеживать сигналы тревоги, поступающие от сетевых устройств и приложений, обрабатывать полученные данные и оповещать операторов об угрозах безопасности.

Интеграция Webinar c SIEM решит сразу несколько задач крупного бизнеса: поможет оперативно узнавать об отклонениях от норм при использовании платформы, собирать доказательную базу по инцидентам информационной безопасности, фиксировать нежелательные действия участников мероприятий.

«Крупный бизнес сегодня предъявляет высокие требования к информационной безопасности. Мы учитываем этот фактор, развивая наше решение для Enterprise-сегмента, — отмечает Владимир Карпенко, руководитель бизнес-юнита On-premise и Meetings компании Webinar Group. — Благодаря интеграции с SIEM пользователи Webinar получат еще больше контроля над безопасностью данных организации и пользователей. Надеемся, что новая функция окажется востребованной среди наших клиентов».

Чтобы подключить интеграцию, пользователям платформы Webinar необходимо обратиться к персональному менеджеру.

Webinar Group постоянно расширяет набор функций, направленных на защиту данных организаций и пользователей. Так, в 2023 году был внедрен инструмент «зал ожидания», который позволяет администратору мероприятия решать, кого из участников и в какой момент пустить на мероприятие. А новая функция автоматического удаления чатов помогает сохранять приватность обсуждений. Платформа Webinar применяет современные методы защиты от DDoS-атак и протоколы шифрования.