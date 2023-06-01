АО «ЦБТ» и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве в области развития технологий защиты от дипфейков

АО «Центр биометрических технологий», оператор Единой биометрической системы, и компания VisionLabs в области компьютерного зрения подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие биометрических технологий. Подписание прошло в рамках всероссийской конференции ЦИПР-2023. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Совместная работа позволит развивать отечественные решения для отрасли биометрии, а также усилить существующие способы защиты биометрических систем. Полученную экспертизу можно будет использовать в рамках ГИС ЕБС. Среди ключевых вопросов сотрудничества – решения для защиты от дипфейков, технологии идентификации по лицу, а также биометрические системы контроля управления доступом.

Дипфейк – это синтез изображений, аудио или видео при помощи нейронных сетей. В настоящее время одну из наибольших угроз для биометрических сервисов представляют спуфинг-атаки с виртуальной подменой видео, поэтому ЦБТ и VisionLabs сосредоточатся на развитии решения для выявления дипфейк-атак. Технология по короткому видео поможет определить, есть ли в нем замененные лица – перенос лица с фотографии на видео или перенос мимики и выражения лица с одного человека на видео на другого.

«Сегодня в ГИС ЕБС используются разные алгоритмы, чтобы выявлять подделки и имитации. В том числе мы тестируем технологии для борьбы с дипфейками. Эта технология может применяться в сервисах, где для сверки по биометрии требуется видео клиента. Для того, чтобы уровень безопасности не падал, нужно постоянно работать над улучшением технологий и разрабатывать новые современные решения. Такую работу мы сможем провести с VisionLabs», — отметил Владислав Поволоцкий, генеральный директор АО «Центр биометрических технологий».

«Алгоритмы генерации дипфейков стремительно развиваются: инструменты их создания становятся доступнее, а методы – разнообразнее. С повсеместным распространением онлайн-сервисов дипфейки могут стать одним из инструментов мошенничества, поэтому для нас важно разработать технологию противодействия подобным атакам. Сотрудничество с «Центром биометрических технологий» – ключевой шаг для нас. Совместное развитие алгоритмов распознавания дипфейков поможет обеспечить дальнейшую стабильную и надежную работу цифровых биометрических сервисов», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

Основой для совместной работы станет технология распознавания дипфейков, разработанная VisionLabs. Чтобы обнаружить атаку, система детектирует на видео лица и отслеживает их изменения. Таким образом, детектор выносит общий вердикт о том, есть ли на данном видео дипфейк или нет.

Технология VisionLabs показывает высокую точность на уровне существующих мировых алгоритмов. В зависимости от тестируемой базы и качества созданных дипфейков показатель варьируется от 92% до 100%. На обобщенной выборке VisionLabs, в которой команда исследователей собрала наиболее распространенные виды фейков, точность составляет 96.2%.

В целом детекция дипфейков может широко применяться во всех сферах, где осуществляются операции по видео. Например, для удаленного подтверждения личности по лицу в государственных или финансовых сервисах, проведения заседаний в онлайн-формате, дистанционной сдачи экзаменов или при модерации видеоконтента в мессенджерах и социальных сетях.

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«Центр биометрических технологий» — оператор государственной информационной системы «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). Организация создана в соответствии с указом Президента России и назначена оператором системы постановлением Правительства России в 2022 г. ЦБТ обеспечивает сбор, хранение, обработку и проверку биометрических персональных данных с учетом требований действующего законодательства России. Ключевые компетенции АО «ЦБТ» – разработка, развитие и продвижение цифровых технологий идентификации и аутентификации, создание решений в области информационной безопасности.

VisionLabs — компания в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компанией реализовано более 500 проектов в 37 странах для клиентов из финансового, телекоммуникационного, транспортного, энергетического секторов и розничной торговли. Более 1,7 млн камер по всему миру используют программное обеспечение VisionLabs.