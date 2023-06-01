Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Инвестиции и M&A Телеком
|

МТС увеличила долю в компании «Гольфстрим» до 100%

МТС объявила о покупке 41,62% акций АО «Гольфстрим охранные системы», российского провайдера услуг безопасности и решений умного дома для физических лиц и бизнеса, и завершении реорганизации направления «Умный дом».

МТС приобрела 58,38% акций АО «Гольфстрим охранные системы» в апреле 2022. Сейчас в результате сделки доля МТС в капитале компании увеличилась до 100%. МТС также завершила реорганизацию направления «Умный дом», целью которой была консолидация активов группы «Гольфстрим» и проектов, связанных с безопасностью и внедрением цифровых систем для управления домом и офисом под ООО «МТС умный дом». Прежний собственник АО «Гольфстрим охранные системы» Вениамин Письман стал миноритарным участником и председателем совета директоров ООО «МТС умный дом».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянке навязали нелепый кредит за дешевый смартфон Xiaomi. Он в четыре раза больше цены смартфона

Россиян освободили от «биометрического рабства». Власти дали гражданам легальное право бойкотировать сбор биометрии

ФСБ раскрыла сеть iPhone, шпионящих за дипломатами, и обвинила Apple в работе на разведку США

Украина обстреляла российский завод, производящий стекла для iPhone и Apple Watch

Украинские хакеры взломали «Сколково»

Сенатор призвал отрезать Россию от «Википедии» фаерволом, который нельзя пробить VPN

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще