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Найти «Триангуляцию»: утилита для проверки устройств iOS

«Лаборатория Касперского» разработала triangle_check — инструмент для самостоятельной проверки устройств iOS на следы компрометации в рамках вредоносной кампании «Операция Триангуляция». Узнать больше об этой кампании и том, как проверить, заражено ли iOS-устройство, можно на сайте https://securelist.ru/operation-triangulation/107470/.

С помощью этой утилиты можно запустить автоматический поиск следов заражения. Пользователям необходимо будет скачать triangle_check с GitHub на компьютер, запустить и проверить с его помощью резервную копию iOS-устройства.

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