«Росэлектроника» разработала программно-аппаратный комплекс защиты служебной информации

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил программно-аппаратный комплекс для работы с конфиденциальной и служебной информацией. Разработка выполняет автоматическую идентификацию пользователя, разграничивает доступ к информации, фиксирует попытки несанкционированного доступа к контенту и блокирует их.

Рабочий прототип программно-аппаратного комплекса включает автоматизированное рабочее место и устройство хранения и контроля USB-накопителей. АРМ регистрирует и авторизует пользователя и его флеш-накопитель в информационной системе, фиксирует время работы с данными, автоматически блокирует доступ к информации, не соответствующей присвоенной пользователю категории. В процессе работы со служебной информацией АРМ обеспечивает непрерывную аутентификацию сотрудника по данным биометрии и автоматически блокирует доступ к контенту в случае появления на рабочем месте незарегистрированного пользователя.

Решение может использоваться для создания цифровой пользовательской среды для работы сотрудников разных подразделений со служебной информацией: руководителей, администратора безопасности информации, отдела кадров, ИТ-службы. В систему также может быть интегрировано оборудование проходной предприятия. Решение осуществляет мониторинг работы пользователей с информацией, размещенной в сети предприятия и на флеш-картах, сигнализирует о попытках несанкционированного доступа к данным или их копирования, дает команду о запрете выхода с территории предприятия сотрудника, не сдавшего USB-накопитель на хранение, и блокирует турникет на проходной.

Программно-аппаратный комплекс защиты информации разработан Рязанским радиозаводом (входит в «Росэлектронику»).

«Новый программно-аппаратный комплекс – это простое и одновременно надежное решение, которое позволит при помощи технических средств гарантировать безопасность служебной информации. На сегодняшний день чаще всего это обеспечивается исключительно организационными мероприятиями. Решение может применяться не только на предприятиях, но также в воинских частях и подразделениях, органах военного управления, в составе специальной техники, имеющей АРМ должностных лиц различных категорий, а также в учебных заведениях, занимающихся подготовкой военных специалистов», – сказал генеральный директор Рязанского радиозавода Александр Крутов.