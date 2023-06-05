«Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2022 года

В 2022 г. «Лаборатория Касперского» увеличила свою глобальную неаудированную выручку по МСФО на 0,03%. Она составила $752 млн*. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, деятельность компании оставалась стабильной, что благоприятно отразилось на результатах: в течение 2022 г. продолжился рост бизнеса в ключевых сегментах, в том числе в сфере решений для крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В России. Продажи «Лаборатории Касперского» увеличились в полтора раза (+51%**). Это связано как с усилением позиций в традиционных для компании сферах — безопасность конечных устройств (+44%**), решения для противодействия сложным угрозам (+66%**), экспертные сервисы (+120**), так и с развитием новых направлений: MDR (увеличение в 10 раз**), SIEM-система Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (рост почти в четыре раза**), решений Kaspersky Symphony (увеличение в два раза**). Последние используют компании, которые стремятся приобрести все необходимое для реализации экосистемного подхода к корпоративной кибербезопасности, включая защиту от сложных угроз и возможность оперативно реагировать на инцидент. Также в 2022 г. компания представила на российском рынке решение для сетевой защиты Kaspersky SD-WAN и тонкий клиент на базе KasperskyOS.

В мире. В 2022 г. на «Лабораторию Касперского» влияли нерыночные силы, а именно геополитические факторы и рост напряженности в международных отношениях. Тем не менее, компания быстро адаптировала свою стратегию и смягчила влияние этих факторов. В частности, IDC в своем отчете Worldwide Modern Endpoint Security Market Shares назвала «Лабораторию Касперского» вендором, «определившим год» в области современной защиты конечных устройств, и отметила, что справиться с геополитическими проблемами ей помогла Глобальная инициатива по информационной открытости.

Компания продолжает достигать поставленных целей, в частности корпоративные продажи по всему миру выросли на 8%**. Это обусловлено в первую очередь ростом в сегменте защиты конечных устройств (+1%***) и новых перспективных решений и технологий, защищающих компании от самых сложных киберугроз, — так называемых non-endpoint (+31%***). По сравнению с прошлым годом продемонстрировали активный рост Kaspersky Anti Targeted Attack Platform и Kaspersky Fraud Prevention, увеличившись на 105%** и 84%** соответственно, а общий рост продаж решений в сегменте крупного бизнеса составил 23%**.

Прошедший год был напряженным с точки зрения количества инцидентов кибербезопасности в промышленности, что заставило предприятия по всему миру искать надежные решения для защиты своей инфраструктуры. В результате на 54%** выросли продажи Kaspersky Industrial CyberSecurity, который в 2022 г. получил новую функциональность — Endpoint Detection and Response (EDR), обеспечивающую видимость операционных технологий (OT).

«2022 г. оказался сложным, но в целом результаты компании показывают, что мы выбрали верную стратегию. Мы всегда были и остаемся глобальной компанией. Наши экспертиза, технологии, продукты и сервисы признаны во всем мире. В самых сложных и непредсказуемых условиях наш бизнес динамично развивается. Лишь на домашнем рынке России наши продажи в прошлом году выросли в полтора раза. Международные рынки трансформировались по геополитическим причинам, и мы видим положительную динамику в ряде регионов. В 2023 г. мы планируем продолжать повышать эффективность бизнеса в каждом регионе с учетом местной специфики, улучшать наши продукты и выводить новые решения на рынок. Мы хотим, чтобы еще больше компаний и людей по всему миру имели доступ к передовым и инновационным технологиям кибербезопасности», — сказал Андрей Ефремов, директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского».

В 2022 г. компания отметила 20-летний юбилей концепции кибериммунитета и продолжает развивать методологию разработки защищенных по умолчанию ИТ-систем. Продажи кибериммунных шлюзов «Лаборатории Касперского» на базе KasperskyOS показали 13%-ный рост** по сравнению с 2021 г. Кроме того, в прошлом году компания представила новое решение для защиты индустриального интернета вещей — шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 1000.

Также прошлый год ознаменовался новой вехой в формировании глобальной технологической экосистемы «Лаборатории Касперского». Компания увеличила свою долю в капитале компании «Мойофис» и стала акционером компании «Мотив НТ», специализирующейся на нейроморфных вычислительных технологиях. Последняя инвестиция позволит «Лаборатории Касперского» добавить к своим продуктам аппаратные решения на базе нейроморфных процессоров.

В 2022 г. продукты компании десятый год подряд вошли в тройку лидеров по результатам тестирования защитных технологий. Они 69 раз заняли первые места по результатам 86 независимых тестирований защитных технологий и еще четыре раза второе или третье.

Компания продолжала работу в рамках глобальной инициативы по информационной открытости. В 2022 г. она перенесла в Цюрих хранение и обработку данных о киберугрозах, которыми делятся пользователи ее продуктов в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Кроме того, были открыты новые Центры прозрачности — в США, Японии, Сингапуре, Италии и Нидерландах.

* По сравнению с 2021 г., цифры округлены.

** Речь идет о сумме продаж (net sales booking), а не о выручке (revenue). Данные представлены без учета влияния изменения курсов валют. Для расчетов использованы курсы 2022 г.

*** Речь идет о росте год от года в МСБ, крупном бизнесе и в секторе продаж цифровых решений для B2B.