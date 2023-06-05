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«Ростелеком» в Курганской области модернизирует систему видеомониторинга лесных пожаров

«Ростелеком» в Зауралье расширяет систему дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров. Провайдер приступил к установке 15 камер видеонаблюдения. Цифровые устройства будут наблюдать за пожарной обстановкой на территории около 500 тыс. га леса в десяти районах региона. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Система мониторинга лесных пожаров — это аппаратно-программный комплекс, который включает серверную платформу, видеокамеры, специальное ПО, геоинформационную систему и каналы передачи данных. Оборудование фиксирует угрозу пожара на начальной стадии, контролирует распространение огня в онлайн-режиме и способно оценивать ситуацию на месте возгорания.

Вячеслав Бондарев, директор государственного бюджетного учреждения Курганской области «Курганский лесопожарный центр»: «В этом году в Курганской области напряженная пожароопасная обстановка. Мы зарегистрировали порядка 165 возгораний на площади более 30 тыс. га. Для оперативного выявления чрезвычайных ситуаций вблизи населенных пунктов нужен комплексный подход, частью которого и станет система видеомониторинга. Для специалистов лесного фонда камеры видеонаблюдения будут хорошим помощником, так как помогут быстрее среагировать на определение возгорания».

Камеры имеют угол обзора 360° и делают оборот по кругу каждые 10 минут. Оборудование автоматически отслеживает любое задымление, с высокой точностью фиксирует координаты очага возгорания и передает сигнал на пульт управления диспетчера ГБУ «Лесопожарный центр».

Александр Каменских, директор по прикладным проектам филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Камеры с разрешением 4K распознают даже небольшое задымление на расстоянии до 20 километров. Оборудование монтируются на высоте не менее 50 метров. Изображение можно дистанционно увеличить в 30 раз, а дополнительная функция “Цифровой антитуман” и адаптивная подсветка автоматически включаются с наступлением темноты и плохой видимости».

Система мониторинга лесных пожаров «Ростелекома» работает на Урале с 2015 г.

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

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