Санкт-Петербург стал лидером по количеству хакерских атак

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала количество DDoS-атак, направленных на региональные российские организации в I квартале 2023 г. Санкт-Петербург стал лидером по числу DDoS-атак: 87% всех действий злоумышленников было направлено на расположенные здесь организации. Самые популярные цели хакеров — финансовые компании, госсектор и ритейл. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее активным в плане реализации атак стал январь 2023 г.: в этом месяце зарегистрировано 79% от общего числа DDoS-атак за квартал, на февраль 2023 г. пришлось 14%, а на март 2023 г. – 6%. Больше всего DDoS-атак (40%) в I квартале 2023 г. осуществлялось в ночное время, с 12 часов до 6 утра. Чуть меньше – 37% атак – было реализовано до полудня. Затем активность злоумышленников снижалась: 13% атак пришлось на время с полудня до 18.00, еще 10% - на вечернее время до наступления полуночи.

В целом по России объем DDoS-атак в I квартале 2023 г. вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Если в начале 2022 г. количество выявленных DDoS-атак измерялось сотнями, то в первой четверти 2023 г. – уже тысячами. В тройке регионов-лидеров по числу атак Северо-Западный, Центральный и Приволжский федеральные округа. Кроме того, в ареал распространения DDoS-атак в I квартале 2023 г. вошли Дальневосточный округ (Хабаровск), Уральский округ (Челябинск, Сургут, Тюмень), Сибирский округ (Новосибирск), Северо-Кавказский округ (Ставрополь).

«Частота, интенсивность и уровень организации DDoS-атак постоянно растут. Это серьезный вызов для частных компаний и госструктур, чья деятельность связана с доступностью их сервисов пользователям в сети интернет. Сбой в предоставлении сервисов несет организациям прямой финансовый и репутационный ущерб. Это не оставляет выбора – защищаться от DDoS-атак нужно каждой компании уже сегодня», – отметил руководитель центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED Андрей Дугин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.