Новосибирск в тройке лидеров по длительности DDoS-атак в России ﻿

МТС, цифровая экосистема, сообщает о том, что вторая по длительности из всех DDoS-атак, выявленных в России в I квартале 2023 г. была зафиксирована в Новосибирске.

Наибольшее число DDoS-атак (40%) в I квартале 2023 г. осуществлялось в ночное время, с 12 часов до 6 утра. Чуть меньше – 37% атак – было реализовано до полудня. Затем активность злоумышленников снижалась: 13% атак пришлось на время с полудня до 18.00, еще 10% - на вечернее время до наступления полуночи. В среднем DDoS-атаки на региональные организации велись в среднем около восьми часов непрерывно. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самыми популярными целями DDoS-атак стали финансовый сектор, госсектор и ритейл. Так, с начала 2023 г. хакерским атакам подверглись ресурсы правительства Новосибирской области и Новосибирского горсовета.

В целом, объем DDoS-атак в I квартале 2023 г. в России вырос в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Если в начале 2022 г. количество выявленных DDoS-атак измерялось сотнями, то в первой четверти 2023 г. – уже тысячами.

Регионом-лидером по числу атак стал Северо-Западный федеральный округ, а городом-лидером – Санкт-Петербург: 87% всех DDoS-атак было реализовано на расположенные здесь организации. Второе место занял Центральный федеральный округ, Тверь – 11,7% атак. Замыкает тройку лидеров Приволжский федеральный округ, Ульяновск – 0,5% атак. Кроме того, в ареал распространения DDoS-атак в первом квартале вошли Дальневосточный округ (Хабаровск), Уральский округ (Челябинск, Сургут, Тюмень), Северо-Кавказский округ (Ставрополь).

Самым активным в плане реализации атак стал январь 2023 г.: в этом месяце зарегистрировано 79% от общего числа DDoS-атак за квартал, на февраль 2023 г. пришлось 14% атак, а на март 2023 г. – 6%. Январь 2023 г. традиционно является самым активным месяцем первого квартала с точки зрения реализации атак типа распределенного отказа в обслуживании.

«Частота, интенсивность и уровень организации DDoS-атак постоянно растут. Это серьезный вызов для частных компаний и госструктур, чья деятельность связана с доступностью их сервисов пользователям в сети интернет. Сбой в предоставлении сервисов несет организациям прямой финансовый и репутационный ущерб. Это не оставляет выбора – защищаться от DDoS-атак нужно каждой компании уже сегодня», – отметил Андрей Дугин, руководитель центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.