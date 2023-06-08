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В реестре российского ПО появился новый класс средств защиты систем промышленной автоматизации

Решение ViPNet SIES (Security for Industrial and Embedded Solutions – безопасность промышленных и встраиваемых решений) и промышленный шлюз безопасности ViPNet Coordinator IG 4 компании «ИнфоТеКС» первыми включены в новый класс Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Класс «03.20 Средства защиты систем промышленной автоматизации (автоматизированных систем управления технологическими процессами)» введен с 1 мая 2023 г. в классификатор программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденный Минцифры России.

Решение ViPNet SIES – комплекс средств криптографической защиты информации (СКЗИ), предназначенный для обеспечения информационной безопасности широкого спектра устройств, входящих в экосистему промышленного интернета вещей (IIoT). СКЗИ осуществляют шифрование отправляемых и расшифрование принимаемых данных на защищаемых устройствах, проверку целостности полученных данных.

Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator IG – отечественный индустриальный шлюз безопасности для защиты промышленных сетей. Промышленный шлюз безопасности ViPNet Coordinator IG 4 предназначен для организации защищенных каналов связи по технологии ViPNet VPN и предотвращения несанкционированного доступа к объектам автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления производственным и технологическим процессами.

***

«ИнфоТеКС» — разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В портфеле «ИнфоТеКС» более 50 продуктов для защиты информации, выпускаемых под брендом ViPNet. В штате группы компаний «ИнфоТеКС» около 1500 сотрудников в девяти городах России, партнерская сеть включает в себя более 300 компаний.

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