Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю
|

К сдаче биометрических данных россияне по-прежнему относятся с недоверием

Россияне по-прежнему не торопятся сдавать биометрические данные: лишь 36% из получавших подобное предложение согласились. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Уже совсем скоро оплатить небольшие покупки и проезд в общественном транспорте можно будет при помощи биометрии. Однако сделать это смогут немногие: на данный момент 12% россиян получали предложение о сдаче биометрических данных (не связанные с выдачей загранпаспортов и виз), согласием ответил лишь 1 из 3 (36%). Свое решение они аргументируют соображениями безопасности («Это дополнительная степень защиты для банка»), а также желанием в скором будущем пользоваться всеми преимуществами современных технологий. Каждый второй отказался (48%): по их мнению, сохранность информации отнюдь не гарантирована, а последствия утечки данных могут создать серьезные проблемы. Еще 16% пока думают над ответом. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

С запросами на сдачу биометрических данных мужчины сталкиваются почти вдвое чаще женщин (14% против 8% соответственно). Впрочем, как и ранее, мужчины чаще противятся подобным предложениям (52% против 40% среди женщин).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 438

Время проведения: 5-8 июня 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 2500 респондентов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На торрентах раздают Windows 10, которая ворует биткоины

Хакеры воруют почтовые ящики Gmail и MS Outlook, чтобы рассылать от вашего имени фишинговые письма

ИИ надо обуздать. Всего через два года он «сможет убить множество людей»

Роскомнадзор запретит иностранцам искать уязвимости в Рунете

Производитель средств защиты E-mail Barracuda заявил, что взломанное «железо» нужно заменить. Патчи не помогают

Microsoft сделала бесполезными все антивирусы мира. ChatGPT создает вирусы-мутанты, которые невозможно обнаружить

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет
Показать еще