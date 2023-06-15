«Инфотекс» получила сертификат ФСБ на ViPNet OSSL

«Инфотекс» объявила о получении сертификата ФСБ России на программный комплекс ViPNet OSSL.

Сертификат № СФ/124-4490 от 11 апреля.2023 г. подтверждает соответствие программного комплекса ViPNet OSSL требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС1 (для исполнений 1, 4, 7, 8, 9), класса КС2 (для исполнений 2,5), требованиям к средствам электронной подписи, установленным для класса КС1 (для исполнений 1, 4, 7, 8, 9), класса КС2 (для исполнений 2, 5).

ViPNet OSSL — это программное обеспечение на базе библиотеки с открытым исходным кодом OpenSSL, которое позволяет использовать российские криптографические алгоритмы ГОСТ в прикладных системах. Продукт является законченным встраиваемым СКЗИ.

Сертифицированная версия ViPNet OSSL 5.0 является кроссплатформенной и может быть интегрирована в прикладные системы на операционных системах Windows, Linux, macOS, iOS, Android и «Аврора». Продукт может быть использован на клиентской и серверной стороне, поддерживается совместная работа с веб-серверами nginx, apache, stunnel. ViPNet OSSL 5.0 поддерживает аппаратные токены «Рутокен» и JaCarta, кроме того, возможно использование встроенного программного токена.

Встроенный в решения других производителей, ViPNet OSSL позволяет реализовать подписание документов и проверку электронной подписи, устанавливать защищенные соединения по протоколам TLS 1.2 и 1.3, создавать криптографически защищенные сообщения в формате CMS, работать с различными форматами электронной подписи CAdES и XAdES. За счет возможности экспорта и импорта ключей формата #PKCS12 в ViPNet OSSL обеспечивается совместимость форматов ключей с другими криптопровайдерами.

Получение сертификата ФСБ России на соответствие требованиям для класса КС3 (исполнения 3 и 6) ожидается в III квартале 2023 г.