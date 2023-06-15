«Лаборатория Касперского» стала партнёром по кибербезопасности Большого театра

«Лаборатория Касперского» получила эксклюзивный статус спонсора и партнёра по кибербезопасности Большого театра. Компания защитит ИТ-инфраструктуру и цифровые процессы всемирно известного театра оперы и балета. Договор о сотрудничестве был подписан 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) Владимиром Уриным, генеральным директором Большого театра России, и Евгением Касперским, генеральным директором «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» предоставит Большому театру всестороннюю киберзащиту. Решения компании обеспечат фундаментальную безопасность всех конечных точек в инфраструктуре театра, а также защиту корпоративной переписки.

Защита от сложных киберугроз будет построена на основе сервиса Kaspersky Symphony MDR (Managed Detection and Response): эксперты «Лаборатории Касперского» возьмут на себя круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты безопасности. Таким образом Большой театр получит возможность рационализировать затраты ресурсов внутренней команды ИБ и моментально реагировать на киберугрозы при поддержке специалистов мирового уровня.

«Мы очень внимательно относимся к выбору компаний, с которыми сотрудничаем. Рады, что спонсором и партнёром Большого театра по кибербезопасности стал ведущий российский бренд, настоящий лидер в своей области — компания „Лаборатория Касперского“. В новой цифровой реальности мы не можем сами осознать все риски и угрозы нашей работы. Без сомнения, нам будет значительно комфортнее существовать под защитой „Лаборатории Касперского“, которой мы полностью доверяем», — сказал Владимир Урин, генеральный директор Большого театра России.

«Мы рады, что стали официальным партнёром по кибербезопасности одного из известнейших и старейших театров мира. Уже много лет мы строим безопасный цифровой мир и уверены, что наше решение с музыкальным названием, подкреплённое профессионализмом и глубокой экспертизой, обеспечит непрерывную защиту Большого театра — объекта мирового культурного наследия. Мы сделаем всё возможное, чтобы оказать надёжную поддержку Большому в развитии искусства, взяв на себя вопросы информационной безопасности», — отметил Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».