«Почта России» и «Лаборатория Касперского» будут сотрудничать в сфере информационной безопасности

«Почта России» и «Лаборатория Касперского» договорились развивать взаимодействие в области защиты от киберугроз производственных и бизнес-процессов. Компании договорились о партнерстве для совершенствования кибербезопасности физических и виртуальных инфраструктур: рабочих станций, систем хранения данных, мобильных устройств, серверов, встраиваемых систем, а также автоматизированных систем управления технологическими процессами. Соглашение партнеры заключили на полях XXVI Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

«Безопасность данных пользователей и внутренних систем – один из ключевых приоритетов для нас. «Почта России» инвестирует значительные ресурсы в противодействие киберугрозам. Мы понимаем, что их количество будет возрастать вместе с цифровизацией и ростом числа онлайн-сервисов. Поэтому мы развиваем как внутренние компетенции в кибербезопасности, так и партнерства с ключевыми отечественными разработчиками, такими как “Лаборатория Касперского”», — отметил Михаил Волков.

«Безопасность устройств — это лишь часть современной системы киберзащиты предприятия, особенно если речь идет о крупной территориально распределенной структуре. Чтобы защитить корпоративную конфиденциальную информацию, нужен комплекс инструментов и мер. «Почта России», активно развивая цифровые услуги, делает это в полном соответствии с ответственным подходом к защите данных и активов», — сказал Евгений Касперский.

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«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые технологии для защиты конечных устройств, ряд специализированных продуктов и сервисов, а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 220 тыс. корпоративных клиентов во всем мире.

АО «Почта России» — цифровая почтово-логистическая компания, объединяющая более 300 тыс. сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть «Почты России» включены 38 тыс. работающих отделений по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3 млрд почтовых отправлений.