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UserGate обновил систему обнаружения вторжений новыми сигнатурами

UserGate добавил четыре новые сигнатуры в систему обнаружения вторжений. Они позволят эффективно обнаруживать и предотвращать попытки эксплуатации, обеспечивая повышенную безопасность пользователей. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Одна из новых сигнатур — для CVE-2022-47939, уязвимости удаленного выполнения кода на сервере SMB (Linux) при использовании модуля ядра ksmd. Брешь позволяет неавторизованному пользователю выполнить произвольный код в системе с правами root с помощью специально сформированных пакетов.

Другая сигнатура — для CVE-2023-27997. Это тоже RCE-уязвимость, но затрагивающая Fortinet VPN SSL. Дыра дает возможность атакующему выполнить произвольный код в целевой системе с правами root, используя специально сформированный POST-запрос.

Третья новая сигнатура, для CVE-2023-20887, связана с багом инъекции команд (Command Injection) в продукте VMware vRealize Network Insight. Также приводит к RCE.

Четвертая добавленная сигнатура (CVE-2023-34362) относится к SQL-инъекции в продукте MOVEit Transfer. Злоумышленник может использовать эту уязвимость для чтения любых файлов и загрузки веб-шелла на сервер.

Подробности о каждой из новых сигнатур и рекомендации по предотвращению нежелательных событий можно найти на странице Центра мониторинга и реагирования UserGate.

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