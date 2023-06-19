Аналитика МТС: к сезону отпусков жители Орловской области стали в два раза чаще покупать камеры видеонаблюдения

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала спрос на камеры видеонаблюдения в собственной розничной сети на Орловщине. В мае 2023 г. зафиксирован возросший интерес к этой категории товаров: продажи увеличились в два раза в штуках по сравнению с тем же периодом 2022 г. Основная причина роста, по мнению аналитиков, желание орловцев обезопасить свое имущество в период летних отпусков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Камеры видеонаблюдения становятся все более доступными для покупателей. С начала 2023 г. средняя цена устройства снизилась на 15% и по итогам мая 2023 г. составляет 2 918 руб. При этом производители активно расширяют ассортимент за счет новых решений. Так, например, на российском рынке увечилось количество беспроводных моделей, работающих без подзарядки до полугода, и камер с искусственным интеллектом, способных распознавать лица, отправлять SMS и реализовывать другие сценарии работы. При этом для жителей частного сектора видеонаблюдение на базе мобильной сети является основным вариантом.

«Мы обеспечиваем доступ к высокоскоростной связи, мобильной и фиксированной, чтобы орловцы могли использовать вместе с камерами видеонаблюдения и другие умные устройства, например, датчики открывания дверей и окон, умные счетчики электроэнергии, воды и тепла, системы мониторинга микроклимата. Все это повышает качество жизни и безопасность квартир и их жильцов», – сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.