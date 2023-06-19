Каждый пятый россиянин пытался разыгрывать телефонных или онлайн-мошенников

Согласно опросу New Kaspersky, каждый пятый респондент в России пробовал разыгрывать телефонных или онлайн-мошенников. При этом мужчины поступали подобным образом чаще женщин — 26,5% против 14,5%. Эксперты по кибербезопасности обращают внимание на то, что такие действия могут подвергнуть человека риску и доставить немало неприятностей. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Почти каждый десятый (8%) респондент ругался со злоумышленниками, 6% — унижали их, а 4% разговаривали с ними о жизни. Еще 2% пытались уговорить их не заниматься мошенничеством. При этом большинство опрошенных (61%) сразу кладут трубку или перестают отвечать в интернете, как только понимают, что с ними связываются мошенники. Однако стоит отметить, что мужчины поступают так реже, чем женщины (50% и 69% соответственно).

«Если человек пытается подшутить над злоумышленниками или оскорбляет их, то рискует пострадать от ответных действий. Например, в прошлом году номера людей, которые разыгрывали телефонных мошенников, в дальнейшем использовались последними в качестве подменных — во время звонков другим абонентам. В результате позже „шутникам” начинали звонить жертвы реальных злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — отметил Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

«Негодование потенциальных жертв мошенников оправданно, но лучшая стратегия поведения в таком разговоре — просто положить трубку. Назидательные беседы не помогут в борьбе с фродом и вряд ли заденут злоумышленников, ежедневно совершающих тысячи звонков. Обращаем внимание клиентов: какие бы убедительные доводы ни приводил собеседник, не следует сообщать ему банковские реквизиты, пароли от учетных записей, коды из СМС и другие данные для аутентификации. Мы как мобильный оператор напоминаем, что мошенники могут звонить и под видом службы поддержки. Если есть малейшие сомнения, рекомендуем прервать разговор, позвонить на линию обслуживания или написать в чат экспертам», — сказала Жанна Бурцева, руководитель службы противодействия телекоммуникационному мошенничеству мобильного оператора Tele2.

Эксперты также рекомендуют пользователям: критически относиться к крайне щедрым или пугающим предложениям в интернете; не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если их прислали знакомые; использовать специальные решения, которые не дадут перейти по фишинговой ссылке и подскажут, если на номер поступали жалобы на мошенничество.

* Опрос New Kaspersky был проведен компанией Online Market Intelligence по заказу «Лаборатории Касперского» в марте 2023 г. среди 1217 человек в России.