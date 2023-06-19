«Лаборатория Касперского» развивает кадровый потенциал в отрасли информационной безопасности в Санкт-Петербурге

«Лаборатория Касперского» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на усиление подготовки кадров в области кибербезопасности. Стороны планируют организацию встреч со студентами, аспирантами и выпускниками в целях подготовки кадрового резерва специалистов по информационной безопасности; обсуждение и ведение различных форм взаимодействия в области научно-исследовательской и образовательной деятельности; разработку и реализацию научно-исследовательских, опытно-конструкторских, учебно-методических мероприятий в области кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В день подписания соглашения Евгений Касперский выступил перед студентами университета с лекцией о концепции кибериммунитета в информационной безопасности.

В рамках визита в Санкт-Петербург Евгений Касперский также встретился с учениками и выпускниками Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея № 30. Он рассказал участникам о том, как эволюционировали инструменты мировых кибергрупп, на кого нацелены атаки злоумышленников, а также о том, как им противостоять, используя в том числе кибериммунный подход в информационной безопасности.

«Мы верим, что объединение усилий ИТ-лидеров с вузами и школами помогает развивать кадровый потенциал в области информационных технологий. Открытый диалог между учащимися и представителями индустрии — отличная возможность для студентов и школьников получить конкретное представление о том, чем живет отрасль, какие инновации в ней сейчас на пике. А школы и вузы, в свою очередь, выступают буквально в роли кузниц будущих талантов. Здорово, что образовательные организации Петербурга открыты для взаимодействия в этой области и дальнейшего развития», — отметил Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«Мы рады заключить партнерство с одной из ведущих мировых компаний в области кибербезопасности. Оно открывает широкие возможности для наших студентов получить информацию о том, как обнаруживают и раскрывают кибератаки, расширить знания в области защиты информационных ресурсов. Мы считаем, что взаимодействие с лидерами индустрий на этапе обучения может значительно усилить компетенции студентов и мотивировать их в дальнейшем на работу в сфере, с которой они уже будут знакомы. „Лаборатория Касперского“ делает большое важное дело, распространяя знания в области кибербезопасности среди студентов», — отметил Андрей Рудской, ректор СПбПУ.