Подтверждена совместимость серверов «Инферит техника» с решениями F.A.C.C.T.

F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, и компания «Инферит», отечественный производитель компьютерной техники и серверов, объявили об успешном завершении совместных технических испытаний. Решения, входящие в состав флагманского комплекса для проактивного поиска и защиты от сложных киберугроз F.A.C.C.T. Managed XDR, получили сертификат, подтверждающий совместимость и корректность работы с серверами «Инферит техника».

В июне этого года компания «Инферит» (ГК Softline) — объявила о расширении продуктового портфеля: в линейке производителя уже представлены компьютерная техника и серверное оборудование, системное ПО, облачные решения и сервисы. Для оптимальной защиты данных и бизнес-процессов своих российских клиентов «Инферит» уделяет повышенное внимание безопасности оборудования. Недавно проведенное тестирование продемонстрировало корректную интеграцию продуктов F.A.C.C.T. с серверами «Инферит техника».

Сертификаты получили следующие решения:

F.A.C.C.T. Malware Detonation Platform – платформа для принудительной детонации вредоносного программного обеспечения в изолированной среде. Программное обеспечение предназначено для детектирования угроз за счет поведенческого анализа электронных писем, файлов и содержимого ссылок в изолированной среде, зарегистрированное в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

F.A.C.C.T. Network Traffic Analysis — программное обеспечение для выявления угроз на сетевом уровне, сетевых следов работы вредоносного, горизонтального перемещения и эксплуатации уязвимостей в сетевых сервисах за счет глубокого анализа сетевого трафика, зарегистрированное в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

F.A.C.C.T. XDR Console — платформа автоматизированного анализа и корреляции событий, а также обеспечения процесса поиска угроз и выявления действий атакующих группировок, направленных на клиента в защищаемой инфраструктуре и в интернет. Включает в себя набор инструментов, необходимых для процессов мониторинга, реагирования на инциденты. Зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Серверы «Инферит техника» производятся в России на базе современного оборудования от ведущих производителей. В продуктовые линейки «Инферит» входят стоечные серверы 1U, 2U, 3U, 4U и графические станции в форм-факторе Tower 4.5U. Серверы 1U отличаются компактностью и применимы для целей малого и среднего бизнеса. 2U предназначены для использования в промышленных задачах. Гибридная модель 3U отличается гибкостью и подходит для разных типов задач: от хранения данных до построения вычислительных кластеров. 4U отвечают требованиям сложных бизнес-процессов.

«Совместное тестирование серверов «Инферит техника» и решений F.A.C.C.T. открывает новые возможности для наших компаний с точки зрения работы как с коммерческим сектором, так и с государственными заказчиками, — отметил Игорь Зинин, руководитель отдела развития серверов и систем хранения данных в компании «Инферит». — Мы уверены, что использование серверов “Инферит техника”, произведённых в России, с разработками F.A.C.C.T., которые входят в реестр отечественного ПО, позволит обеспечить качественно новый уровень защиты данных и бизнес-процессов российских компаний в полном соответствии с российским законодательством».

«После ухода иностранных вендоров и прекращения техподдержки многие российские компании получили реальный шанс занять освободившиеся ниши, — сказал Валерий Баулин, генеральный директор компании F.A.С.С.T. — Мы рады, что наше технологическое сотрудничество с ГК Softline и компанией «Инферит» выходит на новый уровень, который позволит сделать работу клиентов не только комфортнее, но и безопаснее».