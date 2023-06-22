NGR Softlab выпустил обновленную версию SIEM-системы Alertix

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab обновил SIEM-систему Alertix до версии 3.5.0. Она включает улучшения основного прикладного функционала и интерфейса, оптимизацию управления приемом событий от источников и общесистемные изменения. Это позволит повысить безопасность ИТ-инфраструктуры заказчиков и увеличить эффективность работы ИБ-персонала. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

В новую версию платформы Alertix интегрирован единый агент собственной разработки NGR Softlab для Linux и Windows-систем. Благодаря этому повышается удобство эксплуатации и централизованного управления конфигурацией решения, существенно расширятся возможности по сбору событий с ОС Linux.

Реализована интеграция со сканерами уязвимостей. Полученные данные пополняют базу инвентаризационной информации, а также ведется контроль появления новых уязвимостей на хостах с уведомлением о них. Среди поддерживаемых для интеграции решений — популярные сканеры российского производства.

При частом срабатывании правил корреляции результаты агрегируются в одно подозрение с последующим уведомлением аналитика ИБ. При этом все обнаруженные факты будут прикреплены к подозрению и указана частота их формирования. Это упростит работу персонала, расследующего обнаружения, и существенно сократит количество уведомлений, на которые требуется реакция.

Добавлен новый инструмент поддержки расследования ─ блокнот аналитика. Он поможет сократить одну из ключевых метрик эффективности центра мониторинга ─ TTC (Time-to-Contain). Блокнот ─ это система интерактивных заметок, записываемых при расследовании инцидентов или свободном поиске. Настроенные поисковые фильтры, запросы, индикаторы компрометации, ссылки и файлы объединены в едином инструменте с возможностью быстрого вызова или поиска по ним. Собранные индикаторы одним нажатием можно проверить в сервисах Whois, Virustotal и AbuseIPDB.

Добавлена поддержка загрузки файлов IOC в формате STIX. Этот стандарт описания для распространения индикаторов компрометации пополнил ранее поддерживаемые CSV-файлы. Дополнены возможности сбора индикаторов: поддерживается загрузка файлов вручную в интерфейсе платформы.

Также в новой версии Alertix добавлена возможность использования сторонней служебной СУБД PostgreSQL. Теперь при установке продукта можно указать сервер с существующей СУБД и не устанавливать ее на хост с платформой.

«Мы проделали большую работу во время подготовки новой версии Alertix, ─ сказал Дмитрий Пудов, генеральный директор NGR Softlab. ─ Были собраны пожелания партнеров и заказчиков на пилотах, что позволило детально подойти к обновлению SIEM-системы. Одна из наших ключевых задач ─ предоставить рынку решения с максимальным уровнем защищенности и отвечающие текущим трендам информационной безопасности».

Кроме того, в версии 3.5.0 платформы Alertix усовершенствован интерфейс, административные функции платформы и исправлены ошибки.

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NGR Softlab - российский разработчик решений по информационной безопасности, работает на рынке с 2019 г. В портфеле компании представлены интеллектуальные системы по управлению безопасностью, инструменты анализа и мониторинга ИБ. Продукты NGR Softlab включены в реестр российского ПО. Центр исследований и производство расположены в России. С 2021 г. компания является участником проекта «Сколково» № 1124235.