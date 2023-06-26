Softline объявил о партнерстве с компанией Sofinet

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности ГК Softline заключила соглашение о сотрудничестве с российским разработчиком и производителем сетевого оборудования для корпоративных сетей Sofinet. В настоящий момент Softline является единственным партнером Sofinet в статусе «золотой партнер». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Партнерство позволит Softline расширить продуктовый портфель, пополнив его высокопроизводительным оборудованием для построения современной сетевой инфраструктуры любого заказчика – от небольших офисов до крупных предприятий и корпораций. Коммутаторы уровней доступа и ядра, а также коммутаторы ЦОД и оптические модули Sofinet помогут компании Softline решать разноплановые задачи заказчиков, включая сложные комплексные проекты.

Для этих целей инженеры и менеджеры компании пройдут обучение с последующей сертификацией в учебном кластере вендора. Это позволит команде повысить экспертизу в сетевом оборудовании и реализовывать внедрение и интеграцию любого масштаба.

Благодаря заключенному партнерству клиенты Softline получат доступ к широкой линейке сетевого оборудования с предсказуемыми сроками поставки, локальной поддержкой и складом ЗИП.

Sofinet рассматривает компанию Softline как стратегического партнера, который позволит производителю расширить присутствие на российском и дружественных рынках. Сотрудничество предусматривает обмен экспертизой, консультирование и помощь в проектировании сетей, предоставление демонстрационного оборудования, а также обучение.

«Одним из главных преимуществ Sofinet, являются прозрачные условия для сотрудничества, гибкость подхода в сложных проектах, что позволяет предлагать нашим клиентам современное и надежное оборудование. Отдельно хочу отметить наличие полноценных сервисов технической поддержки как для партнера, так и для его заказчика. Текущая команда инженеров Sofinet имеет опыт работы более 15 лет на рынке сетевого оборудования, что позволяет гарантировать высокий уровень обеспечения поддержки на территории России», – сказал Алексей Гончаров, руководитель отдела развития продуктовой экспертизы в департаменте телекоммуникационных решений Softline.

«Постоянное развитие как с точки зрения усиления продуктового направления, так и в работе с клиентами, является крайне важным для Sofinet. Мы регулярно расширяем свою линейку оборудования, и в будущем она пополнится Wi-Fi-оборудованием, маршрутизаторами, системой управления мониторинга сети передачи данных. В то же время в направлении работы с заказчиками ключевой точкой роста для нас являются наши партнеры, и сотрудничество с Softline – это бесспорный шаг вперед, который поможет достичь совместного успеха на рынке сетевого оборудования», – сказал Григорий Куликов, технический директор Sofinet.

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. В 2022 г. оборот компании достиг 70,69 млн руб. ГК Softline реализует трехмерную стратегию роста, направленную на расширение собственного производства, портфеля решений и каналов продаж. 4,8 тыс. сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1,6 тыс. инженеров и разработчиков.