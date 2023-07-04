41% детей в России хотят работать в ИТ

По данным опроса «Лаборатории Касперского»*, треть родителей хотят, чтобы их ребенок работал в сфере ИТ, когда вырастет. При этом среди детей доля тех, кто хотел бы в будущем работать в этой отрасли, еще выше — 41%. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Тем не менее, есть и другие отрасли, которые кажутся родителям хорошими вариантами для трудоустройства. Так, 23% хотели бы, чтобы их ребенок работал в здравоохранении, еще столько же — в финансовой сфере, 18% — в области юридических услуг, 13% — в промышленности. По 10% приходится на строительство, туризм и образование. Меньше перспектив взрослые видят, например, в индустрии развлечений (4%), торговле (2%), социальном бизнесе (2%).

«Как показал наш опрос, 60% родителей хотели бы, чтобы их ребенок стал программистом, разработчиком. Чтобы быть конкурентоспособным специалистом, нужно готовиться к этому еще со школьной скамьи. Если иметь сильную математическую базу, можно применить себя с успехом во многих сферах, в том числе в информационной безопасности. Мы заинтересованы в таких профессионалах и поэтому активно участвуем в проекте „Математическая вертикаль“, у нас есть своя отдельная программа по этому направлению. Кроме того, мы вкладываемся и в преподавателей. Уже более 400 учителей математики и информатики Москвы закончили курсы повышения квалификации, разработанные нами», — сказал Вениамин Гинодман, советник генерального директора «Лаборатории Касперского» по образовательным проектам.

В 2018 г. в рамках общегородской программы Департамента образования города Москвы «Лаборатория Касперского» запустила собственный образовательный курс для школьников с акцентом на программирование и информационную безопасность — «Математическая вертикаль Касперского». Программа дополняет образовательные стандарты. В 2023 г. первые участники программы, то есть те, которые начали обучение по ней в 7 классе, закончили школу. Они участвовали во множестве соревнований, в том числе стали финалистами и лауреатами Национальной технологической олимпиады по информационной безопасности.

Также компания разработала курс «Основы информационной безопасности для 7-9 классов». С 1 сентября 2023 г. он будет доступен всем учителям и ученикам Москвы через систему «Московская электронная школа» (МЭШ).

* Опрос проведен компанией «Онин» по заказу «Лаборатории Касперского» весной 2023 г. в России среди родителей и их детей школьного и дошкольного возраста. Всего опрошено 2032 человека — взрослых и детей.