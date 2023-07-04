Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Госрегулирование Техническая защита ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Банк России выступит на #PAYMENTSECURITY!

Юрий Николаевич Лысенко, заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России, примет участие с докладом на тему «Обеспечение информационной безопасности и киберустойчивости финансовой сферы: акценты регулятора».

Также выступят с докладами представители крупных участников финтеха, включая Yandex Cloud, Сбер, ivi.ru, «Озон Финтех», Wildberries.

Все доклады были утверждены независимыми экспертами Программного комитета

Программа конференции уже доступна по ссылке.

Помимо докладной части, участников ждет практический воркшоп Practical Security Village от команды пентестеров Deiteriy Lab. Для участия не забудьте ноутбук с дистрибутивом Kali Linux (подойдет и виртуальная машина). Обратите внимание, что стандартный билет по умолчанию не включает в себя посещение воркшопа. Для этого необходим расширенный билет.

bank_rossii_izmeneno.jpg

14 июля помимо воркшопа, пройдёт авторский семинар PCI DSS Training, который проведёт QSA-аудитор с многолетним опытом, генеральный директор компании Deiteriy - Сергей Шустиков. На семинаре будут затронуты практические вопросы выполнения требований стандарта PCI DSS 4.0.

Регистрация доступна на сайте PAYMENTSECURITY. Количество мест ограничено!

До встречи на #PAYMENTSECURITY!

Токен: Kra23rs4yРекламодатель: ООО "Дейтерий"ИНН/ОГРН: 7816479775/1107847003956Сайт: https://paymentsecurity.ru/

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиян оставили без билетов на поезд. Сайт РЖД сбоит третьи сутки подряд

Две трети популярных файерволлов Fortinet полностью беззащитны перед хакерами. Производитель не закрывает «дыру»

CNews Analytics опубликовал CNews100 — рейтинг 100 крупнейших ИТ-компаний России

У ФСБ и полиции появилась система тотальной слежки за россиянами. WhatsApp, Telegram и Signal больше не безопасны

Dr.Web отстоял право ограничивать доступ к сайтам микрофинансовых фирм и называть услуги МФО «кабальными»

Найден новый метод перехвата управления БПЛА Mavic Pro

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
Показать еще