«Конфидент» выпустил обновление СЗИ Dallas Lock 8.0 (редакции «К» и «С»)

ООО «Конфидент» выпустил обновленную версию 8.0.761.1 cистемы защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакции «К» и «С»).

Новая версия 8.0.761.1 Системы защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакции «К» и «С») успешно прошла испытания. Материалы испытаний направлены во ФСТЭК России.

Ключевой особенностью обновления является улучшенная совместимость с операционными системами семейства Windows. Операционную систему больше не требуется переводить в тестовый режим.

В соответствии с положением о сертификации средств защиты информации обновление 8.0.761.1 СЗИ Dallas Lock 8.0 (редакции «К» и «С») уже можно использовать на объектах информатизации. *

*В соответствии с п. 71 Приказа ФСТЭК России № 55 от 3 апреля 2018 г. (об утверждении положения о системе сертификации средств защиты информации)