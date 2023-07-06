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VisionLabs представила биометрическую технологию для индустрии организации мероприятий

VisionLabs разработала решение для ускоренной регистрации участников мероприятий. Биометрическая идентификация станет альтернативой проверке по спискам и предъявлению распечатанных бейджей, что сократит время на регистрацию и повысит безопасность. Также решение дает возможность автоматически получать аналитику посещаемости события.

При регистрации на сайте или в мобильном приложении мероприятия участник загружает свою фотографию. После чего алгоритмы VisionLabs проверяют качество полученного изображения по таким параметрам, как отсутствие засветов и перекрытия лица, достаточная освещенность, поворот головы. Это помогает получить фотографии, подходящие как для дальнейшего распознавания участников, так и для печати на бейджах, а также избежать ситуаций с загрузкой картинок без изображения человека.

В день мероприятия гостей не нужно вручную искать по спискам для печати и выдачи бейджей. Как только человек подойдет к стойке регистрации, его «узнают» установленные там камеры, что дает возможность для персонализированного приветствия и мгновенной распечатки пропуска. Также гостям не нужно каждый раз предъявлять свой бейдж при входе – система распознает их и выведет информацию о наличии необходимой аккредитации. Решение VisionLabs работает как с RGB-камерами, так и с терминалами системы контроля доступа.

Решение реализовано на базе биометрической платформы Luna от VisionLabs. Система получает изображение человека, извлекает из него дескриптор и ищет совпадение по списку гостей. При этом в платформе хранятся только зашифрованные биометрические слепки, которые невозможно преобразовать в исходное изображение, что делает решение надежным и безопасным.

Также технологии VisionLabs дают возможность в автоматическом режиме собирать обезличенную аналитику – возраст, пол, количество посетителей и их эмоции. Это помогает измерить эффективность и посещаемость события, а также использовать полученные данные при организации следующих мероприятий и выборе для них партнерских интеграций.

«Event-индустрия продолжает меняться под влиянием технологий. Использование компьютерного зрения позволяет сделать регистрацию участников быстрее и удобнее, что оптимизирует работу волонтеров и организаторов. Персонализированное приветствие и мгновенная выдача бейджей не только создают wow-эффект, но и с самого начала производят приятное впечатление, что играет важную роль при проведении мероприятий», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

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