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Indeed AM защищает удаленные подключения сотрудников к ИТ-системам ГК «Диджитал дизайн»

ГК «Диджитал дизайн» завершила внедрение программного комплекса для усиленной аутентификации на основе продукта Indeed Access Manager (Indeed AM).

Стратегический партнер компании «Индид» российский разработчик ПО ГК «Диджитал дизайн» выбрала для защиты удаленных подключений к своей инфраструктуре решение Indeed AM.

Программный комплекс реализует двухфакторную аутентификацию удаленных рабочих мест сотрудников. Indeed AM позволяет выполнять аутентификацию с помощью различных технологий одноразовых паролей в RADIUS-совместимых системах: VPN, VDI и др. Для получения одноразовых паролей поддерживаются программные и аппаратные генераторы паролей по протоколам OATH TOTP и HTOTP.

Усиленная аутентификация, учитывая наблюдаемое в 2022 году обострение кибератак, становится фактически обязательной при любом удаленном подключении к ИТ-инфраструктуре.

«ГК «Диджитал дизайн» заботится о конфиденциальности информации внутри группы компаний, именно поэтому мы остановили свой выбор на продукте нашего партнера — компании «Индид». Нам было важно, чтобы платформа для защиты удаленного доступа была полностью независимой от зарубежного ПО. Indeed AM самостоятельно разработан компанией «Индид» на территории РФ и включен в реестр российского программного обеспечения», — сказал генеральный директор ГК «Диджитал дизайн» Антон Варфоломеев.

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