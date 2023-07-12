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Группировка XDSpy атаковала российские организации от имени МЧС

Центр кибербезопасности F.A.C.C.T. обнаружил 11 июля фишинговую рассылку вредоносных писем, проводимую кибершпионской группой XDSpy. Cистема для проактивного поиска и защиты от сложных и неизвестных киберугроз F.A.С.С.T. Managed XDR задетектила рассылку, нацеленную на российские организации, включая один из известных научно-исследовательских институтов.

В тексте письма получателей просят посмотреть список сотрудников компании, которые «могут симпатизировать группам, дестабилизирующим внутреннюю ситуацию в России». Отправители письма угрожают, что в случае отсутствия ответа, против сотрудников будут приняты юридические меры.

Под видом файла-приманки Spisok_rabotnikov.pdf со списком случайных людей загружается вредоносная программа, которая собирает чувствительные данные и документы с компьютера жертвы.

XDSpy пользовалась подобными техниками и раньше: в середине марта кибершпионы атаковали структуры МИДа России, а в октябре 2022 г. — российские организации с фейковыми повестками от имени Минобороны.

Впервые группу XDSpy, атакующую организации России и Белоруссии, обнаружил белорусский CERT в феврале 2020 г., хотя эксперты считают, что сама группа активна как минимум с 2011 г. Несмотря на долгую историю XDSpy, международные специалисты так и не определились, в интересах какой страны работает эта группировка. Большинство целей группы находятся в России — это правительственные, военные, финансовые учреждения, а также энергетические, исследовательские и добывающие компании.

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