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Группировка Space Pirates нацелилась на ключевые отрасли экономики России

Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) зафиксировали новую волну атак хакерской группировки Space Pirates. Преступники, известные масштабностью своих действий, разработали новые инструменты и увеличили число попыток атаковать российский государственный сектор, авиационную и ракетно-космическую промышленность, образовательные учреждения. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Согласно расследованию PT ESC, за последний год Space Pirates совершила успешные атаки по меньшей мере на 16 организаций в России. Основными целями злоумышленников по-прежнему являются шпионаж и кража конфиденциальной информации. Однако группировка расширила сферу своих интересов. Среди новых жертв эксперты выделяют государственные, образовательные учреждения, охранную организацию, предприятия авиационной, ракетно-космической и сельскохозяйственной промышленности, военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также компании, занимающиеся информационной безопасностью. Жертвой Space Pirates стало также одно министерство в Сербии.

«В течение года мы часто сталкивались с активностью Space Pirates во время расследований кибератак, — сказал Денис Кувшинов, руководитель отдела исследования киберугроз экспертного центра безопасности Positive Technologies. — За этот период тактики группировки практически не поменялись, однако она разработала новые инструменты, реализующие нестандартные техники (как, например, Voidoor), и улучшила старые. На одном из управляющих серверов Space Pirates мы обнаружили сканер Acunetix: это говорит о вероятном векторе атаки через эксплуатацию уязвимостей, который мы раньше не наблюдали. Чтобы защититься от угроз, связанных с деятельностью группировки, мы рекомендуем принимать проактивные меры, использовать песочницы, позволяющие выявлять даже сложное ВПО, и анализаторы трафика».

Эксперты Positive Technologies впервые зарегистрировали активность Space Pirates в конце 2019 г., когда одно из отечественных предприятий авиационно-космического сектора получило фишинговое письмо с неизвестным ранее вредоносным программным обеспечением. За последующие два года специалисты выявили еще четыре скомпрометированные организации (две из них — компании с госучастием), которые были подвержены атакам преступников. PT ESC продолжает мониторинг и реагирование на угрозы, в том числе связанные с указанной группировкой.

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Positive Technologies является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют более 3300 организаций по всему миру.

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