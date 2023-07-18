Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Госрегулирование
|

Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству СЗКИ

Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации №015648 (СЗКИ) и на деятельность по технической защите конфиденциальной информации №015647 (ТЗКИ). Об этом CNews сообщили представители организации.

С лицензией СЗКИ компания планирует участвовать в разработке средств защиты конфиденциальной информации, а также оказывать услуги по установке, обслуживанию и настройке средств криптографической защиты информации. В ближайшее время Nubes расширит спектр услуг новыми предложениями.

Лицензия ТЗКИ разрешает организации выполнять весь объем работ по защите конфиденциальной информации от несанкционированного доступа. Таким образом компания может на законных основаниях оказывать услуги по хранению персональных данных своих клиентов и защищать информацию от утечки по техническим каналам. С лицензией ТЗКИ Nubes планирует строить безопасные облака для сторонних организаций и настраивать защищенную инфраструктуру для обработки персональных данных, хранения конфиденциальной информации и работы автоматизированных систем управления технологическим процессом.

Лицензии ФСТЭК подтверждают, что в Nubes реализовали и поддерживают: технические средства и помещения дата-центра в соответствии требованиям ФСТЭК; штат персонала с профильным ИБ-образованием; лицензионное программное обеспечение для защиты данных.

Комментируя получение лицензий, генеральный директор Nubes (ООО «Нубес») Василий Степаненко отметил: «Последние полгода мы упорно работаем над внедрением передовых ИБ-практик в сегменте облачных услуг, но без лицензий ФСТЭК были ограничены только внутренними проектами. Теперь можем помогать другим компаниям настраивать антивирусы, межсетевые экраны и реализовывать комплексные задачи по информационной безопасности любого масштаба и сложности».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кто угодно может уничтожить чужой аккаунт в WhatsApp без ведома владельца. Спасения от этого нет

Microsoft в тупике. Она не может понять, как китайские хакеры взломали Exchange Online и Azure AD

Армейская переписка США 10 лет утекала в Африку. Пентагон 10 лет не обращал на это внимания

В России создается ПО для отслеживания «аномальных действий» чиновников на таможне

Неизвестные хакеры научились добывать криптовалюту, не оставляя следов

Кардинально изменились правила приема приложений в фирменный магазин Android

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Показать еще

Наука

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу
Показать еще