Аналитический отчет ТТК: количество DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль возросло в 5 раз по сравнению со II кварталом 2022 года

Компания «Транстелеком» подготовила аналитический отчет за II квартал об угрозах, обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак».

Количество DDoS-атак во II квартале 2023 г. увеличилось в 1,5 раза, по сравнению c I кварталом 2023 г. Большая их часть была направлена на телекоммуникационную и транспортную отрасли. По сравнению с первым кварталом количество атак на транспортный сегмент выросло в 4,5 раза. Частыми мишенями для злоумышленников остаются образовательные организации и ИТ-компании, а также телекоммуникационные предприятия, которые во втором квартале атаковали в пять раз чаще, чем в аналогичный период прошлого года.

Максимальный объем атак пришелся на вторую половину мая. Самая долгая длилась 2,5 дня, скорость самой мощной атаки составила 60 Гбит/с. Наибольшую долю (почти 40%) составили атаки типа SYN flood.

Сервис «Защита от DDoS-атак» компании «Транстелеком» – это многоуровневая система фильтрации входящего трафика, которая обеспечивает защиту интернет каналов, сетевого оборудования и веб-ресурсов. Поддерживаются режимы защиты от DDoS-атак с непрерывной очисткой трафика особо критичных клиентских сервисов, либо c перенаправлением трафика после обнаружения атаки.

«Наши специалисты готовы помочь клиентам решить любые вопросы, касающиеся защиты информационных ресурсов. Развитие проектов и сервисов в сфере обеспечения информационной безопасности – одно из ключевых направлений работы компании, высоко востребованное рынком», – сказал руководитель департамента поддержки продаж телеком-бизнеса компании «Транстелеком» Илья Гуденко.