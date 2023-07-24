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Ключевые носители Esmart Token 192K совместимы с «Криптопро CSP» 5.0 R3

Команда Esmart и специалисты компании «Криптопро» завершили совместный проект по тестированию своих продуктов и подтвердили совместимость новых ключевых носителей Esmart Token 192К и СКЗИ «Криптопро CSP» версия 5.0 R3. Итог коллаборации – двусторонний сертификат, удостоверяющий возможность использования токенов Esmart в качестве электронных носителей ключей. Об этом CNews сообщили представители Esmart.

Esmart Token 192К – новый классический ключевой носитель Esmart, который более, чем в 2два раза превосходит прошлую версию по объему памяти, доступной для пользователя. Продукт создан для строгой многофакторной аутентификации пользователей в корпоративных системах, безопасного хранения ключевых контейнеров СКЗИ, профилей, паролей и ключевых сертификатов пользователей. Esmart Token 192К поддерживается СКЗИ «Криптопро CSP» в операционных системах Windows, MacOS, Linux.

Криптопро CSP 5.0 R3 – новое поколение криптопровайдера, развивающее три основные продуктовые линейки компании Криптопро: «Криптопро CSP» (классические токены и другие пассивные хранилища секретных ключей), «Криптопро ФК» (неизвлекаемыe ключи на токенах с защищенным обменом сообщениями) и «Криптопро DSS» (ключи в облаке).

***

Компания «Криптопро» основана в 2000 г. Главное направление ее работы – разработка средств криптографической защиты информации и развитие инфраструктуры открытых ключей (Public Key Infrastructure) на основе международных стандартов и российских криптографических алгоритмов.

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