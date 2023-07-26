«Лаборатория Касперского» расширила возможности Kaspersky Embedded Systems Security функцией защиты встраиваемых систем на базе Linux

«Лаборатория Касперского» расширила возможности продукта Kaspersky Embedded Systems Security функцией защиты встраиваемых систем на базе ОС Linux в дополнение к Windows.

Теперь адаптивное многоуровневое решение обеспечивает безопасность таких устройств, как банкоматы, торговые автоматы, медицинского и другого оборудования, а также PoS-систем, на двух востребованных ОС. Kaspersky Embedded Systems Security соответствует жёстким нормативными требованиям, предъявляемыми к продукции для работы в финансовых организациях и/или предназначенной для взаимодействия с персональными и платёжными данными российских граждан.

Эксперты всё чаще заявляют о широком распространении Linux. В отчёте Fortune Business Insights мировой рынок Linux оценивается в $5,33 млрд в 2021 г., а к 2029 г. прогнозируется его рост до $22,15 млрд с совокупным годовым темпом роста 19,8%. Благодаря высокой конкурентоспособности по цене и возможности работы с широким спектром аппаратных средств эта операционная система завоевала популярность в коммерческих встраиваемых системах на объектах критической инфраструктуры и крупных предприятиях, включая банки, ритейл и медицинские организации.

В России также в ближайшие годы ожидается значительный рост внедрения Linux. В связи с уходом многих вендоров компаниям нужны отечественные решения, совместимые с продуктами на базе этой операционной системы.

Расширение сферы применения привлекает внимание злоумышленников, которые разрабатывают новые вредоносные программы под Linux. В первом полугодии 2023 г. «Лаборатория Касперского» зарегистрировала более 14,5 млн сетевых автоматизированных атак на Linux по всему миру. Подобные атаки — результат самостоятельного распространения вредоносного ПО по сети — играют на руку злоумышленникам, позволяя им использовать уязвимости встраиваемых систем. Также за первое полугодие эксперты компании обнаружили 260 тыс. новых уникальных вредоносных файлов — в среднем более 1,4 тыс. новых файлов ежедневно.

Многоуровневый подход Kaspersky Embedded Systems Security позволяет обеспечить защиту против угроз с учетом особенностей использования каждого типа встраиваемых систем. Риск прямых атак на находящиеся в общественных местах устройства, где применяются встраиваемые системы, также снижается благодаря механизмам самозащиты внутри приложения и функции мониторинга целостности файлов. Кроме того, функции контроля устройств и приложений предотвращают атаки с использованием нежелательных периферийных устройств и приложений, а также запуск нелегальных инструментов. Мониторинг целостности — наряду с централизованным управлением событиями безопасности и интеграцией с Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform и другими SIEM-системами — помогает компаниям, работающим с ценными и конфиденциальными финансовыми и персональными данными, соответствовать требованиям нормативных документов, в частности таким как PCI/DSS и положение Банка России № 719-П.

«Сегодня на рынке представлено очень мало многоуровневых специализированных решений для защиты встраиваемых систем на базе Linux, по сравнению с тем, что предлагается для решений на Windows. В то же время всё больше производителей программно-аппаратных комплексов общего профиля, таких как банкоматы, PoS-системы, обращают внимание на платформы на базе Linux. При этом использование приложений для защиты обычных компьютеров во встраиваемых устройствах рискованно с точки зрения безопасности, поскольку они имеют свою специфику, а также высокие нормативные требования и стандарты безопасности данных. Именно поэтому мы расширили наше специализированное решение Kaspersky Embedded Systems Security и дополнили его защитой устройств на базе Linux», — сказала Марина Усова, директор управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России.