Владимиру Путину представили квантово-защищенную видеоконференцсвязь

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали квантово-защищенную видеоконференцсвязь (ВКС), на базе продуктов «Курэйт» и «Код безопасности». Работа квантово-защищенной видеоконференцсвязи была показана на стенде «Росатома», где были собраны достижения госкорпорации и ряда отечественных компаний-партнеров в области квантовых вычислений и коммуникаций.

В ходе демонстрации российского 16-кубитного квантового компьютера на ионах было отмечено, что данные вычислительные устройства позволят человечеству решить ранее недоступные вычислительные задачи в области синтеза новых лекарств и материалов, управления дорожным транспортом, логистическими потоками и финансовыми портфелями. Но мощное влияние квантовые компьютеры также окажут на сферу информационной безопасности: с их помощью появится возможность взлома криптографических алгоритмов, защищающих данные, передаваемые в сетях.

Страны, развивающие квантовые технологии, смогут разрабатывать средства противодействия подобным угрозам. Главе государства представили созданную российскими специалистами разработку защиты информации – технологию квантового распределения ключей (КРК). Для наглядности была продемонстрирована работа продукта в ходе видеозвонка специалистам Физического института имени П.Н. Лебедева, одного из ведущих учреждений России в области квантовых вычислений. В ходе ВКС и состоялась презентация отечественного квантового компьютера.

«Квантово-защищенная ВКС представляет собой программно-аппаратный комплекс, в котором флагманский продукт NGFW «Континент 4» от «Кода безопасности» обеспечивает работу VPN-туннеля, а «Курэйт» – технологию квантового распределения ключей (КРК) QKD312, – сказал Федор Дбар, коммерческий директор «Кода безопасности». – КРК предполагает наличие отдельного канала по которому распределяются ключи шифрования. То есть ключи меняются быстрее, чем любой квантовый компьютер подберет нужную комбинацию. Эта концепция и гарантирует безопасность данных».

Квантово-защищенную ВКС уже демонстрировали в различных пилотных проектах, например, в первой квантовой межвузовской сети между МИСИС и МТУСИ, созданной при участии «Курэйт» и «Кода безопасности». Специалисты компаний подчеркнули, что масштабировать технологию КРК не составит труда, поскольку во многих госучреждениях и коммерческих компаниях России каналы передачи данных уже строятся на «Континент 4».

По словам исполнительного директора ООО «Курэйт» Павла Воробьева, в данный момент ПАК проходит сертификацию как Средство криптографической защиты информации. После получения сертификата соответствия ПАК может использоваться для защиты каналов связи на объектах критической информационной инфраструктуры России.

Ионный квантовый компьютер на 16 кубитах разработан в рамках реализации Дорожной карты по квантовым вычислениям командой ученых из Российского квантового центра и Физического института имени И.П. Лебедева РАН при координации госкорпорации «Росатом». Квантовый компьютер – новый вид вычислительного устройства, принцип действия которого основан на поведении микроскопических объектов и квантовых явлениях «суперпозиция» и «запутанность».

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«Курэйт» - научно-производственная компания, разрабатывающая комплексные программно-аппаратные решения на основе квантовых коммуникаций для обеспечения информационной безопасности.

«Код безопасности» - российский разработчик сертифицированных средств защиты информации, которые обеспечивают безопасность конечных станций, серверов, периметра сети, виртуальных инфраструктур и мобильных устройств. Продукты «Кода безопасности» используют около 32 тыс. организаций.