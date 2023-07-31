C помощью умных камер МТС предотвращает лесные пожары в Башкирии

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила национальный парк «Башкирия» цифровым решением с умным видеонаблюдением. Сервис внедрен для контроля природных зон и предотвращения лесных пожаров на территории заповедной зоны.

На территории национального парка «Башкирия» МТС развернула систему автоматизированного видеомониторинга пожаров онлайн с точным определением координат и моментальным оповещением. Комплекс интеллектуального видеонаблюдения включает в себя камеру со специальными объективами и сенсорами и альтернативные источники питания – ветрогенератор и солнечный модуль. Благодаря энергоавтономности системы видеонаблюдение можно вести с самых высоких точек национального парка, даже там, где отсутствует стационарное электропитание и другая инфраструктура. Высокоточная HD‑камера установлена на мачтовом сооружении, что обеспечивает радиус обзора до 35 километров.

Основная задача системы мониторинга — обнаружение возгораний на ранней стадии. Справиться с этим и сохранить леса нацпарка помогает специальное программное обеспечение, позволяющее вести дистанционный мониторинг высокой точности. Система обнаруживает дым в автоматическом режиме. Затем по данным камер определяется местоположение очага пожара. В онлайн-режиме вся информация передается в диспетчерскую службу национального парка. Ответственные сотрудники видят обстановку в лесном массиве со своих стационарных компьютеров, ноутбуков или планшетов. Данные доступны как в реальном времени, так и в архиве.

«С начала весны на территории республики уже произошло более ста лесных пожаров. Если вовремя заметить и ликвидировать огонь, последствия стихийного бедствия можно уменьшить, особенно когда на защиту лесов встают цифровые технологии. В рамках проекта МТС «Место силы» мы внедрили видеонаблюдение и систему мониторинга пожаров в нацпарке, чтобы сохранить уникальную природу республики. Реализация подобных проектов возможна благодаря тому, что МТС планомерно развивает сеть на территории всей республики, обеспечивая тем самым не только качественную связь для абонентов, но «цифровой фундамент» для высокотехнологичных решений», - отметил директор филиала МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.

«Внедрение современных цифровых технологий позволяет модернизировать и сделать более эффективной деятельность по сохранению и популяризации заповедных экосистем. Мы рады, что компания МТС поддержала парк и реализовала такой важный проект на нашей территории. Это не первый наш совместный проект с МТС – с прошлого года наши гости могут пройти по экотропе «Таллы» в сопровождении аудиогида МТС. Благодаря такому сотрудничеству у нас появятся новые возможности для сохранения уникальной неповторимой природной территории, нашего национального достояния мирового уровня, признанного ЮНЕСКО и включенного в программу МАВ «Человек и биосфера», - отметил директор ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» Владимир Кузнецов.

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Проект «Место силы» является частью комплексной программы МТС в сфере экологии, направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов и сохранения популяций редких животных, повышение уровня экологической культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развития экотуризма. В рамках программы МТС также в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками создает технологические продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых. В Ульяновской области проект «Место силы» реализуется в сотрудничестве с национальным парком «Сенгилеевские горы» и Агентством по туризму Ульяновской области.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.