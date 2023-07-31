Технология защиты биометрических систем Liveness по одному кадру компании VisionLabs прошла международное тестирование

Компания VisionLabs разработала технологию защиты биометрических систем, которая всего по одному кадру позволяет определить, что перед камерой находится живой человек, а не его распечатанная фотография, изображение с экрана устройства или маска для попытки подлога. Проверка с новым алгоритмом OneShot Liveness занимает доли секунды и не требует специального оборудования или дополнительных действий от пользователей. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Главная особенность OneShot Liveness – возможность определить попытку мошенничества меньше чем за секунду и всего по одной фотографии. Подавляющее большинство решений, представленных на рынке, требуют от пользователя дополнительных действий – улыбнуться, моргнуть, повернуть голову – для подтверждения витальности, работают по видео или используют инфракрасные камеры и камеры глубины. OneShot Liveness работает с обычными RGB-камерами и всего по одному кадру – пользователю достаточно просто посмотреть в камеру, проверка проходит для него незаметно.

Новая технология предназначена для использования в биометрических системах при подтверждении личности человека, так как с ростом количества цифровых услуг все более остро стоит вопрос их защиты от спуфинг-атак. OneShot Liveness поможет повысить безопасность таких сервисов, как оплата по лицу, удаленное обслуживание, авторизация и подтверждение по биометрии в банковских сервисах.

Надежность OneShot Liveness доказана на практике и подтверждена независимой мировой экспертизой. Версия продукта, использующаяся в промышленной эксплуатации, прошла тестирование компании iBeta на соответствие стандарту ISO 30107-3 (Level 1 и Level 2). Во время тестирования было предпринято более 3300 попыток взломать OneShot Liveness, но обойти защиту не удалось: 100% атак было предотвращено.

OneShot Liveness способен противостоять всем видам атак, в том числе и таким сложным, как силиконовые и латексные маски, распечатанные 3D-маски или фотографии и видео с экранов с разрешением 4К. Это достигается благодаря объемному и диверсифицированному датасету, вручную собранному командой исследователей VisionLabs. Liveness получает на вход изображение пользователя, полученного с помощью мобильного телефона или web-камеры, анализирует кадр и выносит вердикт о попытке обмана биометрической системы. Если обнаружена попытка подлога – проверка считается не пройденной, и пользователю будет отказано в проведении операции или получении услуги.

Технология уже внедрена в «Почта банке» и используется в более чем 26 точках обслуживания для исключения попыток подмены изображения при фотографировании клиентов или оформлении кредитных заявок. Также для повышения безопасности финансовых операций и клиентских сервисов OneShot Liveness применяется в бизнес-процессах крупнейших российских банков.

«Команда исследователей VisionLabs постоянно занимается улучшением и развитием наших технологий. Нам важно, чтобы продукты компании соответствовали мировым стандартам и отвечали актуальным запросам наших клиентов. Технология Liveness, работающая по одному кадру и противостоящая даже самым сложным атакам, — это новый отраслевой стандарт, необходимый для разработки современных сервисов», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

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VisionLabs — разработчик продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компанией реализовано более 500 проектов в 37 странах для клиентов из финансового, телекоммуникационного, транспортного, энергетического секторов и розничной торговли. Более 1,7 млн камер по всему миру используют программное обеспечение VisionLabs.