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«Лаборатория Касперского»: 80% россиян недооценивают важность навыков кибербезопасности для старта бизнеса

«Лаборатория Касперского» провела исследование о том, как россияне относятся к идее начать собственный бизнес. Выяснилось, что 15% опрошенных уже начинали своё дело, а почти каждый четвёртый (23%) думал об этом и узнавал, как это сделать.

По мнению участников опроса, самые распространённые в России компании с числом сотрудников до 250 человек относятся к сферам интернет-торговли (так считают 44% респондентов), бытовых услуг (38%) и ресторанного бизнеса (37%). Самые же прибыльные, по оценке россиян, — интернет-торговля (38%), ИТ и разработка ПО (34%) и строительство (24%).

При этом только каждый пятый (22%) считает важным знание основ информационной безопасности для того, чтобы начать свой бизнес. Базовые навыки построения ИТ-инфраструктуры кажутся необходимыми 16% респондентов.

«Нередко руководители малых и средних предприятий предполагают, что злоумышленники целятся только в крупный бизнес, но это не так: жертвой кибератаки может стать любая компания. Поэтому для того, чтобы открыть своё дело и успешно его развивать, владельцу бизнеса необходимы хотя бы базовые навыки в сфере ИТ и кибербезопасности. Сотрудники также должны быть осведомлены об актуальных киберрисках, поскольку во многих случаях атаки и взломы становятся возможными из-за человеческого фактора. Мы рекомендуем использовать проверенные защитные решения и проводить тренинги для сотрудников по повышению киберграмотности. Эти простые меры способны оградить начинающую компанию от основных угроз», — отметил Алексей Киселёв, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатории Касперского».

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