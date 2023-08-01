Решение Guardant SLK начало поддерживает Arm-архитектуру

Решение Guardant SLK начало поддерживать Arm-архитектуру. Обновление позволяет через API работать с программными и аппаратными ключами Guardant и использовать их возможности по защите и лицензированию ПО в операционных системах на базе ядра Linux. Новая функция подходит как для классического программного обеспечения, так и для профессионального оборудования со встроенным ПО.

Arm-архитектура считается перспективным направлением, так как уже сегодня используется в широком спектре устройств: промышленных устройствах, портативных компьютерах, смартфонах, медицинском и сетевом оборудовании, автомобильных системах. Arm-процессоры обладают высокой производительностью, что позволяет создавать более быстрые, компактные и энергоэффективные устройства. Arm-архитектура поддерживается большим количеством ИТ-компаний, в том числе разработчиками отечественных ОС, что обеспечивает ее активное развитие и поддержку.

Кроме поддержки решений на базе Arm-процессоров, набор инструментов Guardant SLK получил следующие обновления:

Добавлена возможность обновления Guardant DL с функцией открепления сетевых лицензий. Функция работает при условии, что все открепленные лицензии возвращены.

Для повышения стабильности и безопасности работы оптимизированы Guardant DL и Guardant Control Center.

Исправлено сообщение «Ключ извлечен» при переподключении в другой USB-порт в Guardant Control Center.

Исправлено некорректное сообщение «Внутренняя ошибка» от защищенной в Guardant Protection Studio .NET-сборки при извлечении аппаратного ключа.

Исключена необходимость подтверждать e-mail для регистрации новых пользователей системы Guardant Station в коробочной версии.

В Protection Studio добавлено автоматическое масштабирование UI для экранов с высоким разрешением.

Мастер лицензий (License Wizard): добавлены автоматическое масштабирование UI для экранов с высоким разрешением, возможность менять размер, пропорции окна UI и ширину элементов таблицы внутри окна.

Исправлены две проблемы в Guardant Station: первая — приводящая в некоторых случаях к дублированию неподтвержденных учетных записей при регистрации на https://station.guardant.ru; вторая — приводящая в некоторых случаях к дублированию учетных записей при создании новых пользователей.

Guardant Control Center: оптимизирована работа с сетевыми лицензиями в ОС Linux.