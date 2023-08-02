«Лаборатория Касперского» выявила серию целевых кибератак на промышленные предприятия с применением более 15 вредоносных имплантов для кражи данных

«Лаборатория Касперского» завершила расследование серии кибератак на промышленные предприятия в Восточной Европе. Злоумышленники использовали продвинутые тактики, методы и процедуры (TTPs), чтобы скомпрометировать предприятия производственного сектора, а также занимающиеся инжинирингом и интеграцией автоматизированных систем управления (АСУ). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Специалисты «Лаборатории Касперского» выяснили, что эта серия целевых атак была направлена на создание постоянного канала кражи данных, в том числе из изолированных от внешнего мира систем. По ряду признаков эта вредоносная кампания похожа на ранее исследованные атаки ExCone и DexCone, которые предположительно связаны с группой APT31, также известной как Judgment Panda и Zirconium. Расследование показало, что для получения удаленного доступа к системам жертв, сбора и кражи данных использовалось более 15 различных имплантов. Они позволяли создавать множество постоянно действующих каналов для вывода украденной информации, в том числе из высокозащищенных систем. Злоумышленники продемонстрировали обширные знания и опыт в обходе мер безопасности.

Злоумышленники активно использовали техники DLL-подмены, чтобы избегать обнаружения во время работы имплантов. DLL-подмена подразумевает использование легитимных исполняемых файлов сторонних разработчиков, в которых есть уязвимости, позволяющие загрузить в их память вредоносную динамическую библиотеку.

Для эксфильтрации данных и доставки вредоносного ПО использовались облачные сервисы для хранения информации и платформы для обмена файлами. Злоумышленники развертывали инфраструктуру управления и контроля (C2) скомпрометированных систем в облачной платформе и на частных виртуальных серверах.

Также в атаках использовались новые версии вредоносного ПО FourteenHi. Впервые оно было обнаружено в 2021 г. в ходе кампании ExCone, которая была нацелена на госучреждения. Годом позже появились новые варианты программ этого семейства. Они использовались в атаках на промышленные организации.

Кроме того, в ходе расследования был обнаружен новый имплант, который получил название MeatBall. Он предоставлял обширные возможности для удаленного доступа.

Другая отличительная особенность — то, что атакующие копировали данные из изолированных компьютерных сетей через последовательное заражение съемных носителей. Это не новая тактика, однако в данном случае ее реализация, по мнению специалистов, оказалась оригинальной и эффективной. Она включала как минимум четыре различных модуля: модуль работы со съемными носителями и сбором информации о них; модуль заражения съемного носителя; модуль сбора и сохранения данных на зараженном носителе; модуль заражения и сбора информации с удаленного компьютера.

«Нельзя недооценивать серьезность последствий целевых атак на промышленный сектор. Поскольку многие организации начинают или продолжают активную цифровизацию, стоит учитывать и пропорционально возрастающие риски атак на критически важные системы. Факт, что злоумышленники находят способы добраться до наиболее защищенных систем промышленных предприятий, говорит о том, насколько важно следовать лучшим практикам обеспечения кибербезопасности, включая обучение сотрудников, получение, анализ и правильное использование информации об актуальных угрозах, внедрение специализированных решений для защиты промышленной инфраструктуры», — сказал Кирилл Круглов, старший разработчик-исследователь в Kaspersky ICS CERT.

Чтобы защитить АСУ ТП от киберугроз, специалисты рекомендуют: регулярно проводить оценку безопасности OT-систем, чтобы выявить и устранить возможные проблемы; предоставлять специалистам, ответственным за защиту АСУ, современные средства аналитики киберугроз; использовать интегрированные защитные решения; проводить тренинги для ИБ-специалистов и технических специалистов всех профилей, занятых на различных производственных участках предприятия и имеющих доступ к автоматизированным системам, чтобы предотвращать и своевременно обнаруживать инциденты компьютерной безопасности и улучшать качество противодействия различным, в том числе новым и продвинутым, техникам и тактикам атакующих.

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Kaspersky Industrial Systems Emergency Response Team — глобальный проект «Лаборатории Касперского», нацеленный на координацию действий производителей систем автоматизации, владельцев и операторов промышленных объектов, исследователей информационной безопасности при решении задач защиты промышленных предприятий и объектов критически важных инфраструктур. Эксперты Kaspersky ICS CERT предоставляют аналитические данные о киберугрозах и уязвимостях в информационных системах, а также делятся экспертизой в области соответствия законодательным нормам.