UserGate C150 и LogAnalyzer сертифицированы в Белоруссии

Российский разработчик программного обеспечения и микроэлектроники в сфере информационной безопасности UserGate объявил о сертификации продуктов, включенных в экосистему UserGate Summa в Республике Беларусь. Сертификацию по требованиям технического регламента ТР 2013/027/BY для серийно выпускаемых средств защиты информации прошли система анализа событий и инцидентов UserGate Log Analyzer и программно-аппаратные комплексы С150, X10, B50, D250. Получение новых сертификатов позволяет UserGate расширить представленность продуктовой линейки на территории РБ.

«Рынок информационной безопасности Республики Беларусь – одно из перспективных направлений развития UserGate. В этой связи мы укрепляем стратегические преимущества наших решений. Получение сертификатов на программные и программно-аппаратные комплексы стало логическим продолжением наших усилий – например, таких, как сертификация межсетевого экрана следующего поколения UserGate NGFW, о старте продаж которого в Беларуси мы объявили в 2021 г. Сертификация линейки наших продуктов в РБ идет параллельно развитию экосистемы UserGate Summa, отдельные компоненты которой решают специальные задачи, а в целом, дополняя друг друга, обеспечивают главное условие защищённости – полную прозрачность и видимость событий», – сказал директор и сооснователь UserGate Дмитрий Курашев.

Наиболее ожидаемый рынком среди сертифицированных в Беларуси средств защиты информации программно-аппаратный комплекс UserGate С150 – многофункциональное и удобное в настройке устройство, способное обеспечить безопасность корпоративных сетей любого масштаба. Платформа позволяет использовать единовременно большое количество правил межсетевого экранирования, контентной-фильтрации и прокси-сервера, что дает возможность настраивать даже самые сложные политики безопасности. UserGate C150 предназначен для крупных компаний с разветвленной филиальной сетью, розничных сетей, предприятий малого и среднего бизнеса.

Система анализа событий и инцидентов UserGate Log Analyzer является решением для анализа данных. Система агрегирует данные от различных устройств, осуществляет мониторинг событий и создает отчеты. Появление новых угроз и увеличение объема обрабатываемой информации предъявляет повышенные требования к скорости работы системы анализа. Решение UserGate Log Analyzer развертывается отдельно от шлюза безопасности. Разделение функций обработки трафика и анализа данных позволяет обеспечить высокую надежность и хорошую масштабируемость системы.