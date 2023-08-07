Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» поможет защититься от нежелательных звонков в мессенджерах

Автоматический определитель номера в приложении «Яндекс» с «Алисой» научился предупреждать пользователей о нежелательных вызовах в мессенджерах. Аналитики «Яндекса» отмечают, что спамеры и мошенники беспокоят людей через мессенджеры все чаще, и количество жалоб на это растет. Новая функция определителя уже работает на iOS и Android в WhatsApp и Viber. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

При получении звонка с незнакомого номера определитель сообщает о его возможной цели. Он предупреждает как о негативных (например, реклама, спам или мошенники), так и о полезных (доставка, банк, медицинское учреждение) вызовах в десятках различных категорий. Сервис работает с постоянно обновляемой базой номеров организаций, которые «Яндекс» получает из открытых источников и от проверенных партнеров, а также учитывает отзывы пользователей. Их можно оставить сразу после завершения звонка, сообщив о том, полезный он был или нет. Это помогает пополнить базу нежелательных контактов и защитить еще больше людей.

При включении определителя номера в iOS подсказки о входящих звонках в мессенджерах активируются автоматически. В Android новую функцию нужно включить в настройках приложения «Яндекс» с «Алисой» с помощью пункта «Определять звонки в мессенджерах» и разрешить доступ к уведомлениям. Определитель обращается только к уведомлениям о звонках в мессенджерах. Это нужно, чтобы считывать номера, с которых поступают вызовы, и сопоставлять их с базой.

В первой половине 2023 г. пользователи определителя номера «Яндекса» получили 683 млн звонков с незнакомых номеров, 147,5 млн (21,5%) из которых были помечены как потенциально нежелательные. Сервис доступен в приложении «Яндекс» с «Алисой» и запускается голосовой командой «Алиса, включи определитель номера» или в блоке «Все сервисы» на главном экране. Он позволяет заранее узнавать, кто звонит, или включить автоматическую блокировку нежелательных телефонных вызовов, чтобы не отвлекаться. Сервис бесплатный и работает на iOS и Android.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Лаборатория Касперского» перенесла на свою ОС Linux-драйверы и запустила на ней Quake III

Китайские хакеры изощренно атаковали аэрокосмические компании России и важные предприятия Сербии

Госораганы попросили разнести данные по разным ЦОДам из-за угрозы террористических атак

Создатель ChatGPT потребовал от клиентов отсканировать сетчатку глаза взамен на собственную криптовалюту Worldcoin

Для российских чиновников создается сеть связи с устройствами в специальном исполнении

Во взломанных и уже давно починенных почтовых шлюзах Barracuda нашелся затаившийся китайский бэкдор

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы

Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще